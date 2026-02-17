Bài 2 V.League đang ở đâu trên bản đồ Đông Nam Á?

TPO - Đông Nam Á vốn dĩ bị xem là “vùng trũng” của bóng đá thế giới, đây là thực tế nếu xét vị trí trên bảng xếp hạng FIFA cũng như thành tích ở các đấu trường quốc tế. V.League trong bối cảnh trên khó thoát khỏi “tấm áo” khu vực dù đã có những nỗ lực lớn để vươn lên.

Các CLB V.League đã bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến sân chơi khu vực và châu lục

Tháng 6/2025, trang ASEAN Football đăng một thống kê đáng chú ý nhưng không được nhiều người lưu tâm, Thép Xanh Nam Định lọt vào tốp 10 các CLB có lượng CĐV đông nhất trung bình mỗi trận đấu. Cụ thể, sân Thiên Trường đón 11.038 khán giả/trận, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng các CLB Đông Nam Á. V.League còn 1 đại diện khác ở vị trí thứ 10 là Hải Phòng (trung bình 6.846 người/trận).

Trên thực tế bên cạnh Nghệ An, Thanh Hoá thì Nam Định và Hải Phòng là 2 địa phương có lượng CĐV cuồng nhiệt, yêu bóng đá. Khi thành tích đội bóng tốt lên, các sân bóng lập tức hút lượng CĐV tăng vọt. Hai mùa vừa qua, Thép Xanh Nam Định đã liên tiếp đoạt chức vô địch V.League và Siêu cúp Quốc gia báo Tiền Phong. Thiên Trường trở thành “chảo lửa” thực sự, có những trận đấu hút tới hơn 25.000 người.

Có thể thấy sau hơn 2 thập niên phát triển lên chuyên nghiệp, bóng đá Việt Nam thu hút được nguồn lực đầu tư ngày một lớn. Sự thăng tiến của các CLB bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực và châu Á phần nào phản ánh điều này, nếu nhìn cả khía cạnh CĐV và thông số chuyên môn. Bình Dương, CLB Hà Nội hay Công an Hà Nội, Nam Định…đều nhiều thời điểm nỗ lực để bứt phá ở những giải đấu trong khu vực Đông Nam Á và châu Á. Becamex Bình Dương năm 2009 từng đánh bại ông lớn Thái Lan, Chonburi để vào bán kết AFC Cup.

Quay lại bảng xếp hạng nói trên, dẫn đầu bảng vẫn là Buriram United (Thái Lan, 18.363 người/trận), rồi đến 3 đại diện bóng đá Indonesia gồm Persija Jakarta, Persib Bandung, Persebaya Surabaya kế tiếp. Johor Darul Tazim của Malaysia xếp vị trí thứ 5 với trung bình hơn 14.000 người/trận. Nó cho thấy so với một số đội bóng ở Đông Nam Á, các CLB Việt Nam vẫn còn khoảng cách.

Tuy nhiên ở mức độ trung bình toàn giải, V.League có thể tự hào hơn khi số CĐV dẫn đầu khu vực. Điều này phản ánh thực tế mức độ phân hoá ở các giải đấu trong khu vực là khá lớn.

ĐTQG-“đầu ra” của cả nền bóng đá

Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn được thừa nhận là thế lực lớn nhất, dẫn đầu về số lần vô địch AFF Cup, SEA Games. Singapore cũng từng 4 lần vô địch AFF Cup vào các năm 1998, 2004, 2007 và 2012. Chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch từng giúp Singapore bước lên đỉnh cao nhất của Đông Nam Á.

Tuy nhiên kể từ sau chức vô địch năm 2012, bóng đá Singapore đi xuống, bị văng khỏi nhóm đầu. Malaysia là một trường hợp khác sau chức vô địch năm 2010 đã chìm vào khủng hoảng vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Sự đi xuống của Malaysia và Singapore gắn liền với tốc độ bứt lên của bóng đá Việt Nam. Cho đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã 3 lần đăng quang ngôi vô địch AFF Cup, giành 2 tấm HCV SEA Games.

Các thành tích trên gắn liền với “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam, đặc biệt lứa Thường Châu 2018 gắn với tên tuổi HLV Park Hang-seo và những ngôi sao như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Duy Mạnh, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng…ĐTQG thường được xem là “đầu ra” của cả nền bóng đá và những cầu thủ trên chính là sản phẩm của V.League.

Kết quả này không ngẫu nhiên có bởi từ 2015, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên kế hoạch tập trung đầu tư mạnh cho đào tạo trẻ, khuyến khích các đội bóng chi thêm tiền cho đào tạo. HAGL, Thể Công Viettel, hay CLB Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Nam Định…là những “lò” đào tạo được đánh giá cơ bản tốt so với phần còn lại. Nhưng không thể phủ nhận, không phải CLB nào cũng đủ nguồn lực để duy trì hệ thống đào tạo trẻ bài bản, căn cơ. Rất nhiều đội bóng ở V.League thiếu hụt quân số trẻ, thường rơi vào cảnh mượn quân để đảm bảo các yêu cầu từ VFF.

So với Việt Nam, Thai-League vẫn vượt trên về mức độ đầu tư, tính chuyên nghiệp thể hiện qua cả chất lượng ĐTQG và các “sản phẩm”, nổi bật là những ngôi sao như Theerathon Bunmathan hay Chanathip Songkrasin, đủ khả năng chơi bóng ở những giải đấu chất lượng cao như J-League (Nhật Bản).

Trong số các cầu thủ trẻ Việt Nam, Đoàn Văn Hậu là cái tên ấn tượng nhất khi anh từng đoạt nhiều danh hiệu cả tập thể và cá nhân cả cấp độ trong nước và khu vực. Điều đáng tiếc là sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu bị chững lại khá lâu do chấn thương kể từ khi xuất ngoại. Trường hợp Đoàn Văn Hậu và một số cầu thủ khác của Việt Nam ra nước ngoài không thành công phần nào phản ánh “nội lực” bóng đá Việt Nam chưa đủ lớn.

Ngoài Văn Hậu, những cầu thủ như Quang Hải, Văn Toàn hay Công Phượng, Lương Xuân Trường đã thử sức ở các giải hạng thấp châu Âu, J-League và K-League nhưng đều không trụ được do mức độ cạnh tranh khốc liệt.