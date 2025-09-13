Quang Hải giúp Công an Hà Nội giành 3 điểm trước Hải Phòng

CAHN giành chiến thắng đầy thuyết phục trước Hải Phòng nhờ 2 bàn thắng của Quang Hải và Leo Artur. Với chiến thắng này, CAHN tạm thời leo lên ngôi đầu bảng LPBank V-League với 10 điểm.
90+3': Hải Phòng phối hợp tấn công đẹp mắt, bóng được chuyền dài về cột xa cho Friday thoát xuống đánh đầu trả ngược bóng ra ngoài. Thủ môn Nguyễn Filip cản bóng không thành, giúp Bùi Tiến Dụng dễ dàng ghi bàn gỡ 1-2 cho đội khách.
87': Hải Phòng tạo ra các tình huống tấn công có nét ở cuối trận, nhưng các tiền vệ cánh của họ quá cá nhân. Thay vì tạt vào cho Friday, họ lại liên tiếp dứt điểm không chính xác.
79': Hải Phòng không còn gì để mất. Họ đang đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Trung Hiếu vừa có pha sút xa nguy hiểm. Sau đó, VAR đã vào cuộc kiểm tra xem hậu vệ CAHN có lỗi trong vòng cấm hay không. Cuối cùng, không có phạt đền cho đội khách.
74': Quang Hải bị đau và không thể tiếp tục. Anh nhường chỗ cho Minh Phúc.
70': CAHN tấn công thẳng vào trung lộ, Đình Bắc nhận bóng từ Quang Hải trước khi chuyền ngang cho Leo Artur dứt điểm hiểm hóc ghi bàn. 2-0 cho CAHN.
64': Từ nỗ lực đi bóng không thành của Leo Artur ở trước vòng cấm Hải Phòng, Quang Hải nhanh chân dứt điểm khiến thủ môn Đình Triệu bất ngờ và bó tay chịu thua. Bóng đã đập cột dọc trước khi vào lưới đội khách. 1-0 cho CAHN.
56': Hải Phòng chỉ biết chịu trận và tập trung phòng ngự. Họ đã cố gắng tổ chức phản công nhanh, nhưng có quá ít cầu thủ ở phía trên.
50': Leo Artur dứt điểm tuyệt đẹp, nhưng Đình Triệu bay người đẹp hơn và đẩy bóng chạm xà ngang Hải Phòng. Sau đó, Đình Bắc có cơ hội sút bồi, nhưng anh lại sút bóng thẳng vào vị trí của thủ môn đội khách.
CAHN áp đảo Hải Phòng trong hiệp 1 và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Tuy nhiên, họ không thể tận dụng để ghi bàn.
45+5': Đình Bắc chuyền bóng thông minh cho Lê Văn Đô thoát xuống đối mặt với thủ môn Đình Triệu. Văn Đô tâng bóng qua đầu Đình Triệu, nhưng bóng cũng đi cao hơn xà ngang Hải Phòng.
45+2': CAHN phối hợp tấn công đẹp mắt, Đình Bắc cơ hội nhưng anh lại quyết định sút bóng bằng má ngoài chân phải và bị hậu vệ Hải Phòng chặn lại.
44': Friday cho thấy khả năng độc lập tác chiến cực hay. Một mình anh loại bỏ hậu vệ CAHN trước khi dứt điểm vào góc gần, khiến đội chủ nhà chao đảo.
40': CAHN đang dồn ép nghẹt thở, liên tục tạo ra các tình huống hãm thành. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể ghi bàn mở tỷ số.
34': Nhận bóng ở vị trí không thuận lợi, Leo Artur vẫn tung cú sút cực mạnh từ góc hẹp khiến Đình Triệu vất vả cứu thua.
28': CAHN phản công nhanh, Đình Bắc bật tường đẹp mắt với đồng đội và tung cú sút nhanh trong vòng cấm Hải Phòng, nhưng một hậu vệ áo trắng vẫn cản bóng thành công.
26': Hải Phòng có cơ hội hiếm hoi từ đầu trận. Luis Antonio thoát xuống bên trái dứt điểm không thành công, nhưng thủ môn Nguyễn Filip lại chuyền lên sai địa chỉ. Số 9 của Hải Phòng lập tức rót bóng từ xa, bóng đi sát xà ngang khiến CAHN hú vía.
22': Từ vị trí đá phạt hơi lệch sang bên phải của CAHN, Quang Hải tung cú sút thẳng về khung thành Hải Phòng. Thủ môn Đình Triệu có phần giật mình và vất vả đấm bóng cho dù bóng đi thẳng về phía anh.
15': Tiền đạo mới nổi của Hải Phòng, F. Friday hoàn toàn lạc lõng trên hàng tấn công. Tuyến giữa của đội khách không thể kiểm soát bóng khiến ngôi sao người Nigeria gần như "mất hút".
10': CAHN đang tạo ra thế trận một chiều trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, họ chưa thể ghi bàn thắng.
7': Từ đường chuyền dài của đồng đội, Quang Hải xâm nhập vòng cấm của Hải Phòng và tung cú vô lê một chạm đẹp mắt. Thủ môn Đình Triệu một lần nữa không kịp phản ứng, nhưng bóng đi ra ngoài.
3': Từ quả phạt góc của CAHN, Hugo Gomes đỡ bóng bằng ngực trước khi xoay người dứt điểm đẹp mắt. Bóng đi hiểm, nhưng chệch cột dọc trong gang tấc. Thủ môn Đình Triệu đã chôn chân đứng nhìn, rất đáng tiếc cho đội chủ nhà.
Trong 4 lần đối đầu gần nhất, CAHN bất bại trước Hải Phòng (thắng 3, hòa 1). Họ thậm chí từng đè bẹp đối thủ 5-1 ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy vào năm ngoái.
Chân sút số 1 của CAHN và V-League hiện tại, Alan Grafite bất ngờ vắng mặt không rõ lý do.
Sau 3 vòng đấu đầu tiên của V.League 2025/26, CAHN đã cho thấy sự khởi đầu đầy hứng khởi với 7 điểm, tạm xếp nhì bảng sau Ninh Bình (9 điểm). Việc được thi đấu sớm ở vòng 6, trước khi tạm nghỉ để nhường chỗ cho AFC Champions League Two, là cơ hội để thầy trò HLV Mano Polking vươn lên ngôi đầu.
Ở cuộc đụng độ trên sân Hàng Đẫy tối 13/9, CAHN được đánh giá cao hơn hẳn Hải Phòng. Không chỉ sở hữu lực lượng vượt trội với nhiều tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Filip Nguyễn, Lý Đức hay Đình Bắc, đội bóng ngành công an còn có lợi thế sân nhà. Vấn đề đặt ra chỉ là sau kỳ FIFA Days vừa qua, họ có duy trì được nhịp thi đấu và phong độ đã thể hiện trong 3 trận mở màn hay không.
Ở chiều ngược lại, Hải Phòng cũng đã giành được 6 điểm sau 3 trận, xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Số liệu phản ánh đúng tinh thần thi đấu kiên cường của đội bóng đất Cảng.
Dù nhân sự không dày dặn và luôn đối mặt khó khăn về lực lượng, nhưng dưới bàn tay HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng chưa bao giờ là đối thủ dễ bị khuất phục. Chính bởi vậy, chuyến làm khách tới Hàng Đẫy lần này, dù được dự báo lành ít dữ nhiều, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn đặt mục tiêu có điểm.
