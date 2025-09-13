Quang Hải giúp Công an Hà Nội giành 3 điểm trước Hải Phòng

report Hải Phòng đẩy cao đội hình

79': Hải Phòng không còn gì để mất. Họ đang đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Trung Hiếu vừa có pha sút xa nguy hiểm. Sau đó, VAR đã vào cuộc kiểm tra xem hậu vệ CAHN có lỗi trong vòng cấm hay không. Cuối cùng, không có phạt đền cho đội khách.