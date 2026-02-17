HLV Al Nassr thừa nhận đội bóng thua thiệt về tài chính so với Al Hilal

TPO - Theo HLV Jorge Jesus, Al Nassr phải tìm cách khỏa lấp khoảng cách về kinh tế nếu muốn cạnh tranh với những đối thủ mạnh trong giải đấu Saudi Pro League. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh đến tiềm lực tài chính khổng lồ mà kình địch Al Hilal đang sở hữu.

HLV Jorge Jesus cho rằng Al Nassr thua kém Al Hilal về tiềm lực kinh tế.

Huấn luyện viên của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr, Jorge Jesus, đã lên tiếng về tình hình tài chính của Al Nassr, nguyên nhân dẫn đến cuộc đình công của ngôi sao bóng đá này hồi đầu tháng.

Ronaldo trở lại sau khi vắng mặt hai trận đấu với Al Riyadh và Al Ittihad - do đình công phản đối việc câu lạc bộ thiếu sự đầu tư trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Al Nassr là một trong bốn câu lạc bộ tại Giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út (Saudi Pro League) thuộc sở hữu một phần của Quỹ Đầu tư Công (Public Investment Fund), quỹ tài sản quốc gia của nước này, với giá trị ước tính khoảng 941 tỷ đô la Mỹ.

“Cristiano đã hoàn toàn gắn bó với Al Nassr kể từ khi đến và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và tham vọng của câu lạc bộ,” một tuyên bố của giải đấu cho biết khi phản hồi về cuộc đình công của anh. “Giống như bất kỳ vận động viên ưu tú nào, anh ấy muốn chiến thắng. Nhưng không cá nhân nào - dù quan trọng đến đâu - có thể quyết định những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi câu lạc bộ của mình.”

Chiến thắng 2-0 trước Al-Fateh vào thứ Bảy đánh dấu sự trở lại của Ronaldo trong màu áo Al Nassr. Đó là trận đấu mà siêu sao 41 tuổi đã lập một siêu phẩm, góp phần vào thắng lợi của đội bóng.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Jorge Jesus của Al Nassr đã trả lời phỏng vấn báo chí và chọn đề cập đến tình hình tài chính của câu lạc bộ, vấn đề đã thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông gần đây.

“Tôi từng làm huấn luyện viên ở Al Hilal, nên tôi hiểu rõ sức mạnh kinh tế của họ” Jesus nói. “Họ có tiềm lực kinh tế vượt trội các đội bóng khác. Khi tôi ở đó, tôi đã được hưởng lợi với tư cách là huấn luyện viên. Điều đó là bình thường. Al Nassr, với nguồn lực khác nhau, phải cạnh tranh cho những vị trí hàng đầu. Chúng ta phải tiếp tục mạnh mẽ.”

“Đó là lý do tại sao tôi được thuê, để thu hẹp khoảng cách giữa Al Hilal và Al Nassr, về danh hiệu và điểm số,” ông nói thêm. “Và đó là những gì chúng tôi đang làm. Chúng tôi rất tin tưởng vào cấu trúc của Al Nassr, vào cách đội bóng đang dần cân bằng cả trong và ngoài sân cỏ.”

“Đội bóng nhận thức được những khó khăn. Chúng tôi biết rằng sẽ phải chiến đấu với những đối thủ có sức mạnh kinh tế lớn hơn, chứ không phải sức mạnh thể thao.” Al Nassr hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Saudi Pro League sau 21 trận đấu mùa này, chỉ kém đội đầu bảng Al Hilal một điểm.