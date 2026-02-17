Nhận định Benfica vs Real Madrid, 03h00 ngày 18/2: Món nợ khó trả

TPO - Nhận định bóng đá Benfica vs Real Madrid, play-off Cúp C1 châu Âu lúc 03h00 ngày 18/2 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Benfica và Real Madrid. Los Blancos khó lòng trả món nợ thua Benfica 2-4 ở vòng phân hạng cho dù đang thăng hoa ở La Liga.

Nhận định Benfica vs Real Madrid

Champions League thường có một khả năng đặc biệt là sắp xếp những trận đấu phù hợp nhất vào đúng thời điểm. Và trận đấu giữa Benfica và Real Madrid ở vòng play-off loại trực tiếp là một ví dụ.

Hai đội đã cống hiến một trận đấu kinh điển trong vòng đấu cuối cùng của giai đoạn phân hạng vào cuối tháng Giêng, với kịch tính xảy ra vào phút chót. Benfica lách qua khe cửa hẹp giành vé vào vòng play-off với pha ghi bàn khó tin của thủ môn Anatoliy Trubin, trong khi Real Madrid bỏ lỡ vị trí trong tốp 8 vì thất bại.

Ở trận đấu đó, Real Madrid chỉ cần 1 điểm là đủ, nhưng họ không làm được trước một Benfica nhiều khao khát và đặc biệt khôn ngoan. Kinh nghiệm đấu cúp của HLV Jose Mourinho được phát huy đúng lúc, giúp ông lấn át người học trò cũ bên kia chiến tuyến là Alvaro Arbeloa.

Các lá thăm may rủi giúp Alvaro Arbeloa và Real Madrid có cơ hội trả nợ chỉ sau vài tuần. Tuy nhiên, làm khách của Benfica chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Hơn nữa, Los Blancos vẫn đang chịu tổn thất lực lượng đáng kể khi Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Rodrygo vật lộn với chấn thương.

Kể từ trận thua cay đắng trước Benfica, đội bóng của Alvaro Arbeloa đã tìm lại được phong độ với ba chiến thắng liên tiếp tại La Liga – ấn tượng nhất là chiến thắng đậm 4-1 trước Real Sociedad vào cuối tuần trước.

Điều đó chắc chắn sẽ giúp họ tự tin hơn trước nhiệm vụ phục thù ở Lisbon, nhưng phong độ của họ ở đấu trường châu Âu mùa này lại không ổn định, thể hiện qua việc chỉ xếp thứ 9 ở vòng bảng. Thực tế, trong 11 trận đấu gần nhất tại Champions League, Real Madrid thua nhiều hơn (6 lần) so với thắng (5 lần). Trước 11 trận đấu gần đây nhất này, 6 trận thua trước đó của họ tại giải đấu này diễn ra trong vòng 39 trận đấu, từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2025.

Benfica cũng đã tận dụng sự tự tin có được từ chiến thắng trước Real Madrid và bất bại trong ba trận đấu kể từ đó. Chiến thắng dễ dàng 2-1 trước Santa Clara chỉ còn 10 người vào thứ Sáu chắc chắn sẽ càng làm tăng thêm sự tự tin vốn đã rất cao của huấn luyện viên Jose Mourinho, người đang muốn đánh bại đội bóng cũ của mình lần thứ hai liên tiếp.

Trubin ăn mừng bàn thắng quyết định trước Real

Về mặt phong cách, khó có thể phân biệt lối chơi tấn công của Benfica và Real Madrid khi cả hai đội đều áp dụng cách tiếp cận trực tiếp hơn ở khu vực cuối sân, được thúc đẩy bởi các tiền đạo cánh năng động.

Đây là hai đội ghi nhiều bàn thắng nhất từ các pha tấn công trực tiếp tại Champions League mùa này (mỗi đội 4 bàn), trong đó Real Madrid dẫn đầu về tổng số pha tấn công trực tiếp (29; trung bình 3,6 pha mỗi trận) và Benfica không kém cạnh (17; trung bình 2,1 pha mỗi trận).

Real Madrid đang chờ tin Mbappe và hy vọng ngôi sao người Pháp kịp bình phục vào phút chót. Mbappe đã ghi được 13 bàn thắng trong 7 lần ra sân ở đấu trường châu Âu mùa này. Trong số tất cả các cầu thủ đã chơi ít nhất 5 trận, đây là tỷ lệ ghi bàn trên mỗi trận cao nhất của bất kỳ cầu thủ nào trong một chiến dịch Cúp C1/Champions League (1,86 bàn thắng mỗi trận/1,88 bàn thắng mỗi 90 phút).

Thành công của anh ấy phần lớn đến từ sự phối hợp ăn ý với Vinicius. Bộ đôi này đã cùng nhau tạo ra 19 cơ hội trong mùa giải này, nhiều hơn bất kỳ cặp đôi nào khác trong giải đấu. Trên thực tế, cầu thủ duy nhất tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội hơn Vinicius với 9 cơ hội cho Mbappe là Mbappe với 10 cơ hội cho Vinicius.

Đối với Benfica, sự chú ý chắc chắn sẽ đổ dồn vào Vangelis Pavlidis, người đã ghi 20 bàn ở giải vô địch Bồ Đào Nha mùa này. Pavlidis cũng đã có 9 bàn thắng sau 24 trận ở Cúp C1 và hứa hẹn tạo nhiều khó khăn cho hàng thủ chắp vá của Real Madrid.

Về lý thuyết, Real Madrid vẫn được đánh giá cao hơn Benfica rất nhiều cho dù vừa thua trận đối đầu gần nhất. Dù vậy, thực tế sân cỏ luôn có chỗ cho bất ngờ. Đặc biệt khi Benfica được Jose Mourinho dẫn dắt. “Người đặc biệt” quá hiểu Los Blancos và luôn xuất sắc khi được triển khai chiến thuật phòng ngự chặt sở trường.

Phong độ Benfica vs Real Madrid