Xã hội

Google News

Cứu 10 người bị sóng lớn cuốn tại biển Nha Trang

Phùng Quang
TPO - Lực lượng cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã kịp thời cứu sống 10 người bị sóng lớn cuốn ra xa bờ khi tắm biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 21/2, ông Đàm Hải Vân - Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết: Trong ngày 20/2, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công 10 trường hợp bị sóng lớn cuốn ra xa bờ khi tắm biển, trong đó có du khách nước ngoài.

Ngoài các trường hợp được cứu sống, lực lượng cứu hộ còn phát hiện và đưa vào bờ thi thể một nam giới quốc tịch nước ngoài trôi dạt trên vùng biển Nha Trang. Công an phường Nha Trang đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, xác minh danh tính và làm rõ nguyên nhân.

Người dân, du khách đến bãi biển Nha Trang vui chơi, tắm biển trong dịp Tết.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, biển Nha Trang xuất hiện sóng lớn, biển động mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Dù lực lượng cứu hộ đã cắm biển cảnh báo, bố trí ứng trực 100% quân số và thường xuyên nhắc nhở, vẫn còn một số du khách bất chấp nguy cơ, xuống tắm biển.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang khuyến cáo người dân và du khách tuyệt đối không tắm biển khi sóng lớn, biển động hoặc xuất hiện dòng RIP (dòng chảy xa bờ); chấp hành nghiêm các biển cảnh báo, cờ hiệu nguy hiểm và hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. Khi phát hiện người gặp nạn, cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng hoặc điểm cứu hộ gần nhất để kịp thời xử lý.

Phùng Quang
