Du khách vô tư tắm biển Nha Trang bất chấp biển cấm và sóng to

Ban Quản lý vịnh Nha Trang thông tin, trong tháng 10, Đội Cứu nạn - Cứu hộ của đơn vị đã phát hiện và kịp thời ứng cứu nhiều người bị đuối nước khi tắm biển, đặc biệt là du khách nước ngoài.

Gần nhất vào ngày 27/10, một cụ ông 86 tuổi bị sóng lớn cuốn ra xa. Lực lượng cứu hộ đã cứu kịp thời và đưa nạn nhân vào bờ trong tình trạng nguy kịch. Sau sơ cứu, bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị. Trước đó vào các ngày 16, 18, 19 và 22/10 đều xảy ra các vụ đuối nước tương tự và nạn nhân may mắn được cứu.