Khánh Hoà cảnh báo du khách không tắm biển trường hợp nào?

TPO - Ban Quản lý vịnh Nha Trang khuyến cáo du khách tuyệt đối không tắm biển khi có cảnh báo, đồng thời siết chặt công tác cứu hộ tại các khu vực nguy hiểm.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang yêu cầu du khách tuyệt đối không tắm biển khi có cảnh báo.

Ngày 24/10, đại diện Ban Quản lý vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết vừa có văn bản nhắc nhở du khách về việc đảm bảo an toàn khi tắm biển trong điều kiện thời tiết xấu.

Theo thông tin từ Ban Quản lý vịnh Nha Trang, những ngày qua, khu vực biển Trần Phú liên tục xuất hiện sóng lớn, gió mạnh, dòng chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn cho người dân và du khách.

Những ngày qua, biển Nha Trang có sóng lớn nhưng vẫn có nhiều du khách tắm biển.

Đáng chú ý, từ ngày 18 - 22/10, đã xảy ra hai vụ đuối nước nghiêm trọng. Cụ thể, chiều 18/10, một nam du khách đến từ Hà Nội bị sóng cuốn xa bờ khi tắm tại bãi biển trước khách sạn Lodge, đường Trần Phú. May mắn, lực lượng cứu hộ phát hiện kịp thời và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Vụ tiếp theo xảy ra vào trưa 22/10, một du khách người Nga bị sóng lớn cuốn vào vùng nước sâu khi đang tắm tại khu vực bãi biển Công viên Trần Phú (đối diện khách sạn Maple). Khi được cứu lên, nạn nhân trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Nhờ sơ cứu tích cực, người này đã tỉnh lại và được chuyển đến cơ sở y tế.

Biển cấm bơi lội trên bờ biển Nha Trang. Ảnh: D.H.

Trước tình hình trên, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã khuyến cáo người dân và du khách cần nghiêm túc tuân thủ các hướng dẫn an toàn để tránh rủi ro trong thời gian thời tiết diễn biến phức tạp hiện nay. Thông báo tạm dừng hoạt động tắm biển tại các khu vực xung yếu, đặc biệt là dọc công viên bờ biển Trần Phú – Phạm Văn Đồng, nơi thường xuyên có sóng to và dòng chảy mạnh.

Đồng thời, đơn vị yêu cầu, UBND các phường Nha Trang và Bắc Nha Trang tăng cường truyền thanh, cập nhật thời tiết qua mạng xã hội. Các khách sạn, cơ sở lưu trú ven biển phải chủ động thông báo, khuyến cáo du khách về tình trạng biển động, phối hợp chặt chẽ với lực lượng cứu hộ, không để bất kỳ ai phớt lờ biển cảnh báo nguy hiểm.