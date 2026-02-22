Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xác định nguyên nhân vụ lật tàu trên hồ Thác Bà làm 6 người mất tích

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan chức năng bước đầu xác định, vụ lật tàu chở 23 người trên hồ Thác Bà (xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) xảy ra do va chạm với một tàu chở đá.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 19h15 ngày 21/2, trên khu vực hồ Thác Bà, đoạn qua thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái (tỉnh Lào Cai), xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa hai phương tiện.

Tàu chở hành khách mang biển kiểm soát YB0876H, do ông Trần Anh Tuấn (SN 1979, trú thôn Trung Tâm 1, xã Bảo Ái) là chủ tàu. Ông Tuấn đã mua lại phương tiện này của ông Đặng Ngọc Chiến (SN 1990, trú thôn 13, xã Yên Bình) nhưng chưa làm thủ tục sang tên, đổi chủ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tàu chở khách do Triệu Văn Nội (SN 1995, trú thôn Suối Hốc, xã Cảm Nhân) điều khiển. Theo trình bày, phương tiện có đăng ký và còn hạn đăng kiểm; người điều khiển có giấy phép lái phương tiện thủy nội địa. Lúc xảy ra tai nạn, trên tàu chở 23 người (bao gồm cả lái tàu), di chuyển theo hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân.

27059.jpg
27066.jpg
Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh cắt từ clip.

Phương tiện thứ hai, tức tàu chở đá, mang biển kiểm soát YB0919, thuộc sở hữu của Công ty Khoáng sản Marble Việt Nam (trụ sở tại thôn 13, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai). Tàu này do Nguyễn Văn Thâm (SN 1984, trú thôn 4, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển. Theo người điều khiển, phương tiện có đăng ký, còn hạn đăng kiểm và có giấy phép lái tàu. Thời điểm xảy ra vụ việc, tàu đang chở khoảng 515 tấn đá, di chuyển theo hướng từ xã Lục Yên về xã Yên Bình.

Khi đến địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, hai phương tiện xảy ra va chạm. Hậu quả, tàu YB0876H đang chở 23 hành khách bị chìm, khiến 6 người mất tích.

Danh sách 6 người mất tích gồm H.T.T (SN 1966); H.T.H (SN 1970); T.T.H (SN 1978); H.V.T. (SN 1984); H.Đ.M.(SN 2015); H.T.T.T (SN 2012).

Trước đó, Báo Tiền Phong đã thông tin ban đầu về vụ tai nạn. Hiện các lực lượng chức năng đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, khẩn trương tiếp cận hiện trường và hỗ trợ những người gặp nạn.

Thành Đạt
#Tai nạn giao thông đường thủy #Va chạm tàu chở khách và tàu chở đá #Vụ lật tàu hồ Thác Bà #Tìm kiếm người mất tích #Quản lý phương tiện thủy nội địa #Nguyên nhân vụ tai nạn #Chưa sang tên tàu chở khách #Hậu quả và thiệt hại #Hoạt động cứu hộ và cứu nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục