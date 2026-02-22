Xác định nguyên nhân vụ lật tàu trên hồ Thác Bà làm 6 người mất tích

TPO - Cơ quan chức năng bước đầu xác định, vụ lật tàu chở 23 người trên hồ Thác Bà (xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) xảy ra do va chạm với một tàu chở đá.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 19h15 ngày 21/2, trên khu vực hồ Thác Bà, đoạn qua thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái (tỉnh Lào Cai), xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa hai phương tiện.

Tàu chở hành khách mang biển kiểm soát YB0876H, do ông Trần Anh Tuấn (SN 1979, trú thôn Trung Tâm 1, xã Bảo Ái) là chủ tàu. Ông Tuấn đã mua lại phương tiện này của ông Đặng Ngọc Chiến (SN 1990, trú thôn 13, xã Yên Bình) nhưng chưa làm thủ tục sang tên, đổi chủ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tàu chở khách do Triệu Văn Nội (SN 1995, trú thôn Suối Hốc, xã Cảm Nhân) điều khiển. Theo trình bày, phương tiện có đăng ký và còn hạn đăng kiểm; người điều khiển có giấy phép lái phương tiện thủy nội địa. Lúc xảy ra tai nạn, trên tàu chở 23 người (bao gồm cả lái tàu), di chuyển theo hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh cắt từ clip.

Phương tiện thứ hai, tức tàu chở đá, mang biển kiểm soát YB0919, thuộc sở hữu của Công ty Khoáng sản Marble Việt Nam (trụ sở tại thôn 13, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai). Tàu này do Nguyễn Văn Thâm (SN 1984, trú thôn 4, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển. Theo người điều khiển, phương tiện có đăng ký, còn hạn đăng kiểm và có giấy phép lái tàu. Thời điểm xảy ra vụ việc, tàu đang chở khoảng 515 tấn đá, di chuyển theo hướng từ xã Lục Yên về xã Yên Bình.

Khi đến địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, hai phương tiện xảy ra va chạm. Hậu quả, tàu YB0876H đang chở 23 hành khách bị chìm, khiến 6 người mất tích.

Danh sách 6 người mất tích gồm H.T.T (SN 1966); H.T.H (SN 1970); T.T.H (SN 1978); H.V.T. (SN 1984); H.Đ.M.(SN 2015); H.T.T.T (SN 2012).

Trước đó, Báo Tiền Phong đã thông tin ban đầu về vụ tai nạn. Hiện các lực lượng chức năng đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, khẩn trương tiếp cận hiện trường và hỗ trợ những người gặp nạn.