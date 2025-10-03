Phú Thọ: Lật tàu trên sông Lô, 2 người mất tích

TPO - Lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm 2 người mất tích trong vụ lật tàu tại khu vực cầu Việt Trì, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ.

Vị trí lật tàu khiến 2 người mất tích.

Ngày 3/10, ông Nguyễn Hữu Nhu, Chủ tịch UBND phường Thanh Miếu cho biết, đêm 2/10, trên địa bàn xảy ra vụ lật tàu tại chân cầu Cầu Việt Trì. Theo người nhà nạn nhân báo tin, trên tàu thời điểm đó có 2 vợ chồng, đến nay vẫn không liên lạc được. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh thông tin của tàu và danh tính người ở trên tàu.

Ông Nhu cho biết, con tàu có trọng tải 450m³, được neo đậu tại bến thuộc xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ. Trong quá trình neo đậu, có thể tàu bị đứt neo, trôi đến khu vực cầu Việt Trì thì lật và chìm hẳn.

Do nước sông Lô dâng cao, chảy xiết nên việc xác minh, tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đang nỗ lực triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn người nghi mất tích trên sông Lô.

Theo lãnh đạo Công an phường Thanh Miếu, hiện nay Công an tỉnh Phú Thọ đang thu thập thông tin, tiến hành điều tra làm rõ vụ lật tàu.