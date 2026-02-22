Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Trường Sa rộn ràng hưởng ứng 'Tết trồng cây' đầu Xuân Bính Ngọ 2026

Thanh Thanh - Lữ Hồ

TPO - Ngày 21/2, quân và dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đồng loạt ra quân thực hiện phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và chương trình "Xanh hóa Trường Sa", góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.

quan-dan-dao-truong-sa-dac-khu-truong-sa-huong-ung-tet-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-ho.jpg
Ngay trong tuần đầu tiên của năm 2026, các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong không khí trang nghiêm, phấn khởi.
can-bo-chien-si-nhan-dan-dao-da-tay-a-dac-khu-truong-sa-phat-dong-tet-trong-cay.jpg
Chương trình này không chỉ nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp mà còn góp phần quan trọng cải thiện khí hậu, chống xâm thực của thủy triều, sóng biển, giảm tác động của gió bão, nâng cao chất lượng đời sống bộ đội và nhân dân trên đảo.
quan-dan-dac-khu-truong-sa-trong-cay-dau-nam.jpg
Quân dân đảo Đá Tây A tích cực trồng cây trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026.
can-bo-chien-si-dao-sinh-ton-huong-ung-tet-trong-cay-1.jpg
can-bo-chien-si-dao-da-tay-a-huong-ung-tet-trong-cay-phu-them-mau-xanh-tren-dao.jpg
can-bo-chien-si-dao-nam-yet-huong-ung-tet-trong-cay.jpg
Sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo, như: Sinh Tồn, Nam Yết, Đá Tây A... đã tham gia trồng và chăm sóc hơn 9.000 cây xanh.
them-mot-cay-xanh-la-them-hanh-dong-vi-moi-truong-tai-dao-truong-sa.jpg
Dịp này, tổng số cây được trồng mới là khoảng hơn 1.500 cây, gồm: Dừa, mù u, bàng vuông, tra, phi lao, muống biển và một số loại cây ăn quả. Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ còn chăm sóc, cắt tỉa hơn 7.500 cây xanh các loại trong khuôn viên các đảo.

Năm 2025, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo cùng sự chung sức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc khu Trường Sa đã có những thành quả nổi bật trong công tác phủ xanh đảo. Cụ thể, hơn 100.000 cây xanh các loại đã được trồng, trên 150.000 hố rau muống biển được gieo xuống, đồng thời tiến hành ươm chiết gần 19.000 cây giống. Những nỗ lực này không chỉ góp phần mở rộng diện tích cây xanh trên các đảo mà còn tạo nguồn giống chủ động cho những năm tiếp theo.

Thanh Thanh - Lữ Hồ
#Trường Sa #Tết trồng cây #biển đảo #khí hậu #môi trường #quân đội #cây xanh

Xem thêm

Cùng chuyên mục