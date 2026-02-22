Trường Sa rộn ràng hưởng ứng 'Tết trồng cây' đầu Xuân Bính Ngọ 2026

Năm 2025, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo cùng sự chung sức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc khu Trường Sa đã có những thành quả nổi bật trong công tác phủ xanh đảo. Cụ thể, hơn 100.000 cây xanh các loại đã được trồng, trên 150.000 hố rau muống biển được gieo xuống, đồng thời tiến hành ươm chiết gần 19.000 cây giống. Những nỗ lực này không chỉ góp phần mở rộng diện tích cây xanh trên các đảo mà còn tạo nguồn giống chủ động cho những năm tiếp theo.