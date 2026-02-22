Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine tấn công máy bay, tàu chiến Nga ở Crimea

Quỳnh Như

TPO - Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các thiết bị và địa điểm quân sự của Nga, phá huỷ hai tàu chiến, hai máy bay và một hệ thống phóng rocket đa nòng hạng nặng.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 21/2 cho biết quân đội nước này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga tại bán đảo Crimea và khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Zaporizhzhia.

Tại khu vực gần Sevastopol, lực lượng Ukraine được cho là đã tấn công hai tàu tuần tra biên giới thuộc Dự án 22460 Hunter (lớp Rubin) của lực lượng bảo vệ bờ biển Nga. Đây là dòng tàu được thiết kế để đối phó các mối đe dọa trên biển và trên không. Trước đó, vào tháng 12/2025, Ukraine từng nhắm mục tiêu vào lớp tàu này bằng thiết bị không người lái.

t1.jpg
t2.jpg
t3.jpg
t4.jpg
Ukraine tấn công hàng loạt mục tiêu quân sự Nga.

Ở phía bắc Crimea, Ukraine tuyên bố phá hủy hai máy bay Be-12 Chayka tại nhà máy sửa chữa hàng không ở Yevpatoria. Be-12 là loại máy bay tuần tra - chống ngầm có từ thời Liên Xô và hiện vẫn được Nga sử dụng trong một số nhiệm vụ.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết mức độ thiệt hại cụ thể vẫn đang được đánh giá, đồng thời khẳng định các hoạt động này nhằm làm suy giảm năng lực tác chiến của Nga.

Tại Zaporizhzhia, phía Ukraine cho biết đã phá hủy một hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S của Nga. Hệ thống này có tầm bắn khoảng 120 km và sử dụng đạn dẫn đường chính xác cao.

"Tornado là cơn ác mộng đối với Kharkiv, Zaporizhzhia, Sumy, Kherson, Nikopol và các thành phố khác của Ukraine", ông Robert Madyar Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine cho biết.

Cùng ngày, Ukraine cũng tuyên bố đã phóng tên lửa hành trình nhằm vào nhà máy Votkinsk trên lãnh thổ Nga, cơ sở được cho là nơi sản xuất tên lửa đạn đạo.

Hiện, giới chức Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Quỳnh Như
Kyiv Independent
#Ukraine #Nga #Crimea #tấn công #tàu chiến #máy bay #vũ khí

Xem thêm

Cùng chuyên mục