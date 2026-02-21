Tướng Nga nói Ukraine khó bổ sung lực lượng cho tiền tuyến

TPO - Khả năng chi viện lực lượng cho tiền tuyến của Ukraine đã giảm sút đáng kể, đẩy quân đội Ukraine vào vòng xoáy suy yếu, một quan chức quân sự cấp cao của Nga cho biết.

Thông tin trên được tướng Sergey Rudskoy - thuộc Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Nga - công bố trong một cuộc phỏng vấn ngày 20/2.

Theo ông Rudskoy, quân đội Nga ước tính thương vong của quân đội Ukraine lên tới hơn 520.000 người vào năm 2025.

“Hiện tại, Ukraine hầu như đã mất khả năng bổ sung quân số thông qua chế độ tuyển quân. Số lượng tuyển quân mỗi tháng đã giảm mạnh”, ông Rudskoy nói với Krasnaya Zvezda, tờ báo chính thức của lực lượng vũ trang Nga. “Xu hướng này ảnh hưởng đến sức mạnh của quân đội Ukraine”.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Rudskoy cũng đề cập đến những tiến bộ trên chiến trường của Nga và cách mà công nghệ đang ảnh hưởng đến kế hoạch quân sự. Ông nói rằng chiến tranh hiện đại đòi hỏi việc ra quyết định nhanh hơn với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và việc triển khai rộng rãi các hệ thống robot. Việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái trong cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến chúng có thể so sánh với pháo binh về mức độ thiệt hại gây ra.

Máy bay không người lái cũng đã định nghĩa lại các chiến tuyến, tạo ra một “vùng tác chiến toàn diện” trải rộng tới 15 km từ các vị trí của quân đội Nga.

Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin này.