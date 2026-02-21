Tổng thống Mỹ tuyên bố áp thuế bổ sung 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng dữ dội trước phán quyết của Tòa án Tối cao, tuyên bố ngay lập tức áp thuế quan mới 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia, cộng thêm vào mức thuế quan hiện hành.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ngày 20/2 tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Khi công bố mức thuế tạm thời 10% mới, Tổng thống Trump trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên viện dẫn Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cho phép tổng thống áp thuế lên tới 15% trong tối đa 150 ngày để giải quyết “các vấn đề thanh toán quốc tế cơ bản”. Mức thuế này chỉ có thể được gia hạn với sự cho phép của Quốc hội.

Trước đó, ngày 20/2, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ mức thuế quan toàn cầu sâu rộng mà Tổng thống Donald Trump áp đặt lên hàng loạt quốc gia trên thế giới.

Phán quyết của tòa án được đưa ra dựa trên một trích dẫn từ Hiến pháp Mỹ: "Quốc hội có quyền ban hành và thu thuế, phí, lệ phí và thuế tiêu thụ đặc biệt".

Lập luận của chính quyền Tổng thống Trump về một tình trạng khẩn cấp giống như chiến tranh dẫn đến việc phải áp thuế đã không thuyết phục được tòa án. "Do đó, chính phủ phải thừa nhận, tổng thống không có thẩm quyền vốn có để áp đặt thuế quan trong thời bình", Chánh án John Roberts viết.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump tuyên bố ông có "quyền lực đặc biệt để đơn phương áp đặt thuế quan với số lượng, thời hạn và phạm vi không giới hạn". Ông viện dẫn tình trạng khẩn cấp quốc gia và cho rằng, Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) cho phép ông áp đặt thuế quan ở bất kỳ mức nào ông muốn.

Bình luận về phán quyết của tòa án, Tổng thống Trump nói: “Tôi xấu hổ về một số thành viên của tòa án, thực sự xấu hổ, vì họ không đủ can đảm để làm điều đúng đắn cho đất nước chúng ta”.

Ông ám chỉ, mà không đưa ra bằng chứng, rằng đa số các thẩm phán của tòa án đã chịu ảnh hưởng từ nước ngoài: "Họ rất thiếu lòng yêu nước và bất trung với Hiến pháp của chúng ta. Theo tôi, tòa án đã bị chi phối bởi các lợi ích nước ngoài và một phong trào chính trị nhỏ hơn nhiều so với những gì mọi người từng nghĩ”.

Bất chấp phán quyết này, Tổng thống Trump nói với các phóng viên: "Thật nực cười, nhưng không sao, vì chúng ta có những cách khác, vô số cách khác”.

Phán quyết mang tính bước ngoặt của tòa án đã đảo ngược đòn bẩy mà Tổng thống Trump và các đặc phái viên thương mại của ông sử dụng đối với các chính phủ nước ngoài tại bàn đàm phán để định hình lại quan hệ ngoại giao và thị trường toàn cầu.

Phán quyết này đã khiến các chỉ số chứng khoán của Mỹ tăng vọt trong thời gian ngắn, khi các nhà phân tích cảnh báo về sự hỗn loạn mới trên thị trường toàn cầu, trong khi họ chờ đợi những động thái tiếp theo của ông Trump.