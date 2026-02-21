Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ukraine tổ chức cuộc họp kín sau vòng đàm phán ba bên tại Geneva

Quỳnh Như

TPO - Các thành viên phái đoàn Ukraine trình bày kết quả của cuộc gặp với Nga và Mỹ tại Geneva với Tổng thống Zelensky trong một phiên họp kín vào ngày 20/2.

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, các thành viên phái đoàn Ukraine trình bày kết quả cuộc gặp với Nga và Mỹ tại Geneva trong một phiên họp kín vào ngày 20/2 (theo giờ Kiev), nhằm đánh giá tình hình và xác định chiến lược cho các vòng đàm phán tiếp theo.

"Tất cả đoàn đàm phán đã trở về nước và tham gia một cuộc họp đặc biệt để thảo luận những nội dung cần trao đổi trực tiếp thay vì qua điện thoại. Tại đây, Ukraine cũng sẽ xác định khuôn khổ cho các cuộc thảo luận tiếp theo với các đối tác Mỹ, châu Âu và Nga", ông Zelensky nói.

t.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của châu Âu trong các cuộc thảo luận tại Thụy Sĩ, đồng thời khẳng định Kiev mong muốn các quan điểm của châu Âu được xem xét trong tiến trình đàm phán.

Ông cũng đánh giá cao sự phối hợp của phái đoàn Ukraine, cho rằng lập trường thống nhất và sự điều phối chặt chẽ là yếu tố then chốt để đạt được kết quả tích cực.

Vòng đàm phán mới nhất giữa Ukraine, Nga và Mỹ diễn ra trong hai ngày 17 - 18/2 tại Geneva. Theo phía Ukraine, các bên ghi nhận tiến triển nhất định trong các vấn đề liên quan đến quân sự, trong khi những nội dung chính trị vẫn còn nhiều khác biệt cần tiếp tục trao đổi.

Ông Zelensky cũng đề cập, rằng tiến trình đàm phán phụ thuộc vào thiện chí và sự chủ động của tất cả các bên tham gia. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Kiev và Moscow đã nhất trí tổ chức một vòng đàm phán mới. Thông tin này sau đó được ông Vladimir Medinsky, trưởng phái đoàn Nga xác nhận.

Theo chia sẻ của Tổng thống Zelensky trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo Anh Piers Morgan, vòng đàm phán tiếp theo dự kiến tiếp tục được tổ chức tại Thụy Sĩ.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Ukraine #đàm phán #Geneva #Nga #Mỹ #Tổng thống Zelensky #châu Âu

