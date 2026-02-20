Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách thuế toàn cầu của Tổng thống Trump

Bình Giang

TPO - Toà án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế quan toàn cầu sâu rộng mà Tổng thống Donald Trump áp đặt lên hàng loạt quốc gia trên thế giới, giáng một đòn đáng kể vào công cụ then chốt trong chương trình nghị sự kinh tế của nhà lãnh đạo này.

ap26050741451374.jpg
Trụ sở Toà án Tối cao Mỹ. (Ảnh: AP)

Quyết định của toà án, với tỷ lệ bỏ phiếu 6 - 3, tập trung vào các mức thuế “đối ứng” mà chính quyền Tổng thống Trump viện dẫn đạo luật về quyền hạn khẩn cấp để áp với vài chục quốc gia.

Toà án Tối cao là cơ quan mà Tổng thống Donald Trump từng góp phần định hình, với việc bổ nhiệm 3 thẩm phán bảo thủ từ nhiệm kỳ đầu tổng thống đầu tiên.

Đa số thẩm phán của toà này khẳng định Hiến pháp Mỹ trao cho Quốc hội quyền đánh thuế. “Những người lập hiến không trao bất kỳ phần nào của quyền đánh thuế cho nhánh Hành pháp”, Chánh án John Roberts khẳng định.

Quyết định ngày 20/2 của Toà án tối cao Mỹ không đề cập vấn đề liệu các công ty có được hoàn trả hàng tỷ đô la tiền thuế đã nộp hay không.

Nhiều doanh nghiệp, trong đó có chuỗi siêu thị Costco, đã nộp đơn lên các toà án cấp dưới để yêu cầu hoàn tiền.

Theo số liệu thống kê liên bang, tính đến tháng 12/2025, Bộ Tài chính Mỹ đã thu hơn 133 tỷ USD từ các loại thuế nhập khẩu mà Tổng thống Trump áp đặt theo đạo luật về quyền lực khẩn cấp. Mức thuế trong thập kỷ tới ước tính lên tới khoảng 3.000 tỷ USD.

Còn nhiều công cụ

Tổng thống Trump chưa đưa ra phản hồi chính thức về phán quyết của Toà án Tối cao.

Ngày 20/2, Tổng thống Trump có cuộc gặp với các thống đốc tại Nhà Trắng. Reuters dẫn nguồn tin cho biết, khi ông đang phát biểu với các thống đốc thì được một trợ lý đưa cho mảnh giấy thông báo về quyết định của Tòa án Tối cao. Theo nguồn tin, Tổng thống Trump tỏ ra bực bội và nói trước cuộc họp rằng ông “phải làm gì đó với hệ thống tòa án”.

Theo một số chuyên gia, bất chấp bước lùi này, ông Trump vẫn còn nhiều công cụ thuế quan mà ông có thể dùng đến.

“Tuy nhiên, với trọng tâm hiện nay là mức chi tiêu của người dân, chúng tôi cho rằng ông ấy sẽ do dự khi sử dụng các công cụ. Không thể loại trừ khả năng sẽ xuất hiện những lời đe dọa mới và diễn biến kịch tính tiếp diễn trong lĩnh vực thương mại”, ông Christopher Hodge, nhà kinh tế trưởng tại hãng tài chính Natixis nhận định.

Jeff Leschen - giám đốc điều hành hãng quản lý tài sản Bramshill Investments ở Florida, tin rằng chính quyền của Tổng thống Trump đã có sẵn phương án dự phòng.

“Các nhà đầu tư cần bình tĩnh hơn và dành thời gian để ‘tiêu hóa’ thông tin. Hiện còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết. Tôi không nghĩ phán quyết này làm chệch hướng quỹ đạo diễn biến thời gian qua, và cũng không kỳ vọng sẽ có những điều chỉnh lớn đối với các mục tiêu của chỉ số S&P trong năm nay”, ông Leschen nói.

Nghị sĩ Dân chủ Brendan Boyle - thành viên cao cấp nhất tại Ủy ban Ngân sách Hạ viện, cho rằng các mức thuế mà Tổng thống Trump áp với hàng loạt đối tác đã làm suy yếu nền kinh tế Mỹ và gây tổn hại cho người lao động Mỹ.

“Phán quyết này là chiến thắng cho mọi gia đình Mỹ đang phải trả mức giá cao hơn vì các ‘loại thuế thuế quan’ của Tổng thống Trump. Ông ấy sẽ tìm cách khác để làm điều này lần nữa, bởi ông ấy quyết tâm tiếp tục hành vi phá hoại kinh tế đầy cực đoan”, ông Boyle nói trong một tuyên bố.

Bình Giang
Reuters, AP
#Thuế đối ứng #Toà án tối cao Mỹ #Doanald Trump #Tổng thống Trump #Thuế quan

Xem thêm

Cùng chuyên mục