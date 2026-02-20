Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách thuế toàn cầu của Tổng thống Trump

TPO - Toà án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế quan toàn cầu sâu rộng mà Tổng thống Donald Trump áp đặt lên hàng loạt quốc gia trên thế giới, giáng một đòn đáng kể vào công cụ then chốt trong chương trình nghị sự kinh tế của nhà lãnh đạo này.

Trụ sở Toà án Tối cao Mỹ. (Ảnh: AP)

Quyết định của toà án, với tỷ lệ bỏ phiếu 6 - 3, tập trung vào các mức thuế “đối ứng” mà chính quyền Tổng thống Trump viện dẫn đạo luật về quyền hạn khẩn cấp để áp với vài chục quốc gia.

Toà án Tối cao là cơ quan mà Tổng thống Donald Trump từng góp phần định hình, với việc bổ nhiệm 3 thẩm phán bảo thủ từ nhiệm kỳ đầu tổng thống đầu tiên.

Đa số thẩm phán của toà này khẳng định Hiến pháp Mỹ trao cho Quốc hội quyền đánh thuế. “Những người lập hiến không trao bất kỳ phần nào của quyền đánh thuế cho nhánh Hành pháp”, Chánh án John Roberts khẳng định.

Quyết định ngày 20/2 của Toà án tối cao Mỹ không đề cập vấn đề liệu các công ty có được hoàn trả hàng tỷ đô la tiền thuế đã nộp hay không.

Nhiều doanh nghiệp, trong đó có chuỗi siêu thị Costco, đã nộp đơn lên các toà án cấp dưới để yêu cầu hoàn tiền.

Theo số liệu thống kê liên bang, tính đến tháng 12/2025, Bộ Tài chính Mỹ đã thu hơn 133 tỷ USD từ các loại thuế nhập khẩu mà Tổng thống Trump áp đặt theo đạo luật về quyền lực khẩn cấp. Mức thuế trong thập kỷ tới ước tính lên tới khoảng 3.000 tỷ USD.

Còn nhiều công cụ

Tổng thống Trump chưa đưa ra phản hồi chính thức về phán quyết của Toà án Tối cao.

Ngày 20/2, Tổng thống Trump có cuộc gặp với các thống đốc tại Nhà Trắng. Reuters dẫn nguồn tin cho biết, khi ông đang phát biểu với các thống đốc thì được một trợ lý đưa cho mảnh giấy thông báo về quyết định của Tòa án Tối cao. Theo nguồn tin, Tổng thống Trump tỏ ra bực bội và nói trước cuộc họp rằng ông “phải làm gì đó với hệ thống tòa án”.

Theo một số chuyên gia, bất chấp bước lùi này, ông Trump vẫn còn nhiều công cụ thuế quan mà ông có thể dùng đến.

“Tuy nhiên, với trọng tâm hiện nay là mức chi tiêu của người dân, chúng tôi cho rằng ông ấy sẽ do dự khi sử dụng các công cụ. Không thể loại trừ khả năng sẽ xuất hiện những lời đe dọa mới và diễn biến kịch tính tiếp diễn trong lĩnh vực thương mại”, ông Christopher Hodge, nhà kinh tế trưởng tại hãng tài chính Natixis nhận định.

Jeff Leschen - giám đốc điều hành hãng quản lý tài sản Bramshill Investments ở Florida, tin rằng chính quyền của Tổng thống Trump đã có sẵn phương án dự phòng.

“Các nhà đầu tư cần bình tĩnh hơn và dành thời gian để ‘tiêu hóa’ thông tin. Hiện còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết. Tôi không nghĩ phán quyết này làm chệch hướng quỹ đạo diễn biến thời gian qua, và cũng không kỳ vọng sẽ có những điều chỉnh lớn đối với các mục tiêu của chỉ số S&P trong năm nay”, ông Leschen nói.

Nghị sĩ Dân chủ Brendan Boyle - thành viên cao cấp nhất tại Ủy ban Ngân sách Hạ viện, cho rằng các mức thuế mà Tổng thống Trump áp với hàng loạt đối tác đã làm suy yếu nền kinh tế Mỹ và gây tổn hại cho người lao động Mỹ.

“Phán quyết này là chiến thắng cho mọi gia đình Mỹ đang phải trả mức giá cao hơn vì các ‘loại thuế thuế quan’ của Tổng thống Trump. Ông ấy sẽ tìm cách khác để làm điều này lần nữa, bởi ông ấy quyết tâm tiếp tục hành vi phá hoại kinh tế đầy cực đoan”, ông Boyle nói trong một tuyên bố.