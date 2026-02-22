Vụ lật tàu ở hồ Thác Bà: 'Người nhái' Hải quân tìm thấy một nạn nhân

TPO - Sau nhiều giờ triển khai tìm kiếm xuyên đêm, đến 7 giờ 15 phút ngày 22/2, lực lượng đặc công người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã vớt được thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai).

Ngay trong đêm 21/2 (mùng 5 Tết), nhận được lệnh của cấp trên về việc cơ động lực lượng đi tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Quân chủng Hải quân) đã khẩn trương làm công tác chuẩn bị, điều động lực lượng, phương tiện đi tìm kiếm cứu nạn.

Lữ đoàn 126 đã điều động 20 chiến sĩ đặc công, "người nhái" có kinh nghiệm cùng máy lặn sâu, xuồng cứu nạn, máy nén khí và nhiều loại trang thiết bị cứu nạn khác, từ Hải Phòng cơ động đến hồ Thác Bà (Lào Cai) để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Đến 3h30 ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lực lượng cứu nạn của Lữ đoàn 126 đã đến hiện trường và cơ động ra vị trí tìm kiếm.

Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 huy động 20 người nhái xuyên đêm tới hồ Thác Bà triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân.

Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126 trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm của đơn vị cho biết, khu vực hồ Thác Bà sương mù dày đặc, có mưa nhỏ. Hồ có độ sâu lớn nhất khoảng 17m.

Đến 6h45, các tổ người nhái của Lữ đoàn 126 đã tiến hành lặn kiểm tra trong thân tàu bị lật và tìm kiếm các nạn nhân ở các khu vực xung quanh. Ít phút sau đó, tổ người nhái đã tìm thấy, vớt được thi thể một nạn nhân là Hoàng Đức Mạnh (SN 2015, trú ở xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai).

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 21/2 (mùng 5 Tết), tàu chở khách mang biển kiểm soát YB-0876H va chạm với tàu chở đá mang biển kiểm soát YB-0919, khiến tàu chở khách bị lật chìm, làm 6 người mất tích.

Đặc công Hải quân lặn kiểm tra vị trí thân tàu bị lật.

Thời điểm xảy ra sự việc, tàu chở 23 người (kể cả lái tàu) di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân. Tàu chở khách do ông Trần Anh Tuấn (47 tuổi, trú xã Bảo Ái) làm chủ. Tàu chở đá được xác định thuộc sở hữu của Công ty khoáng sản Marble Việt Nam (xã Lục Yên).

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND tỉnh Lào Cai và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã khẩn trương chỉ đạo triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Hiện các tổ đặc công người nhái phối hợp cùng lực lượng công an, quân đội và các lực lượng chức năng tiếp tục khoanh vùng khu vực tàu chìm, tổ chức lặn tìm kiếm các nạn nhân còn lại.