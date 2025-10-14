Hồ Thác Bà đón khách du lịch trở lại sau đợt bão lũ

TPO - Bão lũ ảnh hưởng nặng nề đến du lịch ở nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Lào Cai. Khi thời tiết ổn định trở lại, đông đảo du khách đến tham quan hồ Thác Bà theo lịch trình đã định.
Hồ Thác Bà thuộc địa phận các xã Thác Bà, Bảo Ái, Cảm Nhân, Mường Lai, Lục Yên (tỉnh Lào Cai). Hồ rộng gần 20.000 ha diện tích mặt nước, dài 80 km, sức chứa từ 3 đến 3,9 tỷ m3 nước. Đây là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, được ví như "vịnh Hạ Long" trên núi cao của vùng Tây Bắc với hơn 1.300 đảo lớn nhỏ.
Sau hai cơn bão số 10 và 11, nhiều du khách vẫn giữ lịch trình đã đặt trước để bắt đầu chuyến du lịch tại hồ Thác Bà. Trong ảnh, du khách khởi hành từ đảo Ruby tham quan khu vực lòng hồ.
Những ngày này, thời tiết tại khu vực hồ Thác Bà có nắng, các đoàn khách nườm nượp đổ về, ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm giữa khung cảnh thiên nhiên trong lành.