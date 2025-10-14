Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hồ Thác Bà đón khách du lịch trở lại sau đợt bão lũ

Thành Đạt

TPO - Bão lũ ảnh hưởng nặng nề đến du lịch ở nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Lào Cai. Khi thời tiết ổn định trở lại, đông đảo du khách đến tham quan hồ Thác Bà theo lịch trình đã định.

﻿z7108605240676-f0f7b2647df44afafecbb14e70803a13.jpg
z7104721277998-cd9136ccfc1678322dac4f36e9147d73.jpg﻿
Hồ Thác Bà thuộc địa phận các xã Thác Bà, Bảo Ái, Cảm Nhân, Mường Lai, Lục Yên (tỉnh Lào Cai). Hồ rộng gần 20.000 ha diện tích mặt nước, dài 80 km, sức chứa từ 3 đến 3,9 tỷ m3 nước. Đây là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, được ví như "vịnh Hạ Long" trên núi cao của vùng Tây Bắc với hơn 1.300 đảo lớn nhỏ.
z7108580312383-87f3dbd864d0077b7d6370a0a56f4d26.jpg
Hồ Thác Bà được hình thành khi xây dựng Nhà máy thủy điện Thác Bà từ năm 1962, bao quanh là núi non xanh biếc và hệ thống hang động đá vôi kỳ thú. Năm 1996, hồ được công nhận là Di tích lịch sử danh thắng quốc gia và định hướng phát triển thành khu du lịch trọng điểm. Phần lớn các đảo trên hồ giữ được vẻ nguyên sơ, phủ xanh bằng keo tai tượng, bạch đàn mô và tràm Úc - những loại cây vừa giúp giữ đất, vừa mang lại sinh kế cho người dân nơi đây.
z7108622890226-22f2d4e1aba2022578549db11b720312.jpg
Nhiều mô hình nuôi cá lồng bè trên hồ cũng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương.
z7108605079189-b25d344a48a64978679e31e77d6192a1.jpg
z7108605525234-797ea1b15ac3274aab2dd264dbc8af44.jpg
Sau hai cơn bão số 10 và 11, nhiều du khách vẫn giữ lịch trình đã đặt trước để bắt đầu chuyến du lịch tại hồ Thác Bà. Trong ảnh, du khách khởi hành từ đảo Ruby tham quan khu vực lòng hồ.
z7104721033078-3f45bbc331f846d48142ce3bfd6ed317.jpg
Du khách có thể tham quan hồ bằng du thuyền, ca nô cao tốc hoặc ca nô 45 chỗ tùy nhu cầu. Trên tàu, khoang ngồi rộng rãi, phục vụ thêm các tiết mục văn nghệ và giao lưu để tăng trải nghiệm cho du khách.
z7108580321910-4cf56c5abb4ff7aedcbbdda8c53cee95.jpg
Em Lưu Thị Phương Thùy, 24 tuổi, du khách đến từ Hà Nội﻿ cho biết, đoàn công ty của em có chuyến du lịch 3 ngày cuối tuần tại hồ Thác Bà﻿. “Chúng tôi đã lên lịch từ trước, nhưng do ảnh hưởng của bão lũ nên nay mới có thể đi. Khung cảnh nơi đây mang đậm vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, chúng tôi được tham quan đập thủy điện Thác Bà, trải nghiệm đua thuyền, đốt lửa trại và thực sự được chữa lành trước không gian bình yên của hồ”, Thùy chia sẻ.
z7104721226819-9a36dbda982be79fa3a70de18dc6d5aa.jpg
Những ngày này, thời tiết tại khu vực hồ Thác Bà có nắng, các đoàn khách nườm nượp đổ về, ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm giữa khung cảnh thiên nhiên trong lành.
z7107864801942-c1e31af7bdfcfb2f7e12b0fdcf41ace8.jpg
Nhiều hoạt động được các nhóm du khách tổ chức như đua thuyền, đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ... tạo không khí sôi động khi đến với hồ Thác Bà.
Thành Đạt
