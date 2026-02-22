Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xử phạt đối tượng xúc phạm công an xã

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đ.N.T (ngụ tỉnh Vĩnh Long) đã livestream trên mạng xã hội Facebook có nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Công an xã Cái Nhum (tỉnh Vĩnh Long) vừa lập biên bản và tham mưu Chủ tịch UBND xã xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Đ.N.T (ngụ xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội Facebook có nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

vl1.png
Công an làm việc với Đ.N.T.

Trước đó, ngày 9/2, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Cái Nhum phát hiện một tài khoản Facebook cá nhân livestream có nội dung xúc phạm uy tín của Công an xã Cái Nhum và danh dự, nhân phẩm của chỉ huy Công an xã.

Tiến hành xác minh, Công an xã Cái Nhum xác định Đ.N.T là người trực tiếp thực hiện hành vi nên mời làm việc. Hành vi của T đã vi phạm Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP và Nghị định 211/2025/NĐ-CP) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tuyệt đối không đăng tải các thông tin xấu, độc, sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Cảnh Kỳ
#xử phạt #livestream #xã Cái Nhum #đóng góp xã hội #an ninh mạng #pháp luật

Xem thêm

Cùng chuyên mục