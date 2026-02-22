Lật tung lòng hồ tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ chìm tàu ở Thác Bà

TPO - Lực lượng chức năng cùng nhiều máy móc, thiết bị được huy động tìm kiếm nạn nhân vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà. Đến nay, 1 thi thể đã được tìm thấy, còn 5 người mất tích; công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục.