Lật tung lòng hồ tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ chìm tàu ở Thác Bà

TPO - Lực lượng chức năng cùng nhiều máy móc, thiết bị được huy động tìm kiếm nạn nhân vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà. Đến nay, 1 thi thể đã được tìm thấy, còn 5 người mất tích; công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục.
Về phương tiện, hơn 50 xuồng máy, gần 20 mô tô nước, tàu lượn được triển khai; lực lượng thợ lặn từ Phú Thọ và "người nhái" của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 trực tiếp xuống nước tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh (đội mũ cối ở giữa) đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích.