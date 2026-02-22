Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Kiểm tra bãi giữ xe tự phát thu phí nhưng không phát vé ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
Anh Hùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều du khách khi đến tham quan tại xã Vân Hòa, Đắk Lắk bất ngờ bị “móc túi” bởi các bãi giữ xe tự phát, thu phí nhưng không vé trong dịp cao điểm Tết.

Ngày 22/2, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Minh Hoài – Chủ tịch UBND xã Vân Hòa (Đắk Lắk) cho biết đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, lực lượng Công an xã kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân tổ chức bãi giữ xe tự phát khu vực cạnh khu du lịch Long Vân Garden.

Ông Nguyễn Minh Hoài cho hay, các điểm trông giữ xe này của người dân tận dụng đất trống để phục vụ khách du lịch trong dịp Tết khi lượng phương tiện đổ về khu vực tăng cao.

img-20260222-153613.jpg
Bãi xe tự phát cạnh khu du lịch Long Vân Garden.

Trước đó, phóng viên nhận phản ánh của người dân và du khách về việc một số bãi giữ xe tự phát trước khu vực cổng vào khu du lịch hoạt động thu phí nhưng không phát vé giữ xe.

Theo ghi nhận, khi du khách đưa xe vào bãi, người trông giữ chỉ ra hiệu dựng xe mà không phát vé. Tuy nhiên, khi khách quay lại lấy xe, mức phí 30.000 đồng/xe ô tô mới được yêu cầu thanh toán, không phân biệt loại xe.

img-20260222-153646.jpg
Người phụ nữ thu tiền giữ xe.

Chị L.T.H., một du khách đến tham quan khu vực này bức xúc cho biết: “Lúc vào không thấy ai đưa vé nên tôi cũng chủ quan. Đến khi ra, họ đòi 30.000 đồng. Tôi hỏi vé đâu thì họ bảo ở đây ai cũng vậy. Đi chơi Tết mà gặp cảnh này rất khó chịu”.

Một du khách khác đến check-in tại khu du lịch cũng phản ánh: “Tôi chỉ hỏi vì sao không có vé mà thu 30.000 đồng thì họ nói nếu không gửi thì lái xe ra chỗ khác. Khi tôi định lấy xe đi, họ đóng rào lại, không cho ra. Cảm giác rất bất an”.

img-20260222-153643.jpg
Chủ bãi không xuất vé, rào lối ra đến khi thu đủ tiền mới cho xe rời đi.

Một số người dân sống gần khu vực cho biết các bãi xe này chủ yếu hình thành vào dịp lễ, Tết nhằm phục vụ nhu cầu gửi xe khi lượng khách tăng cao. Tuy nhiên, việc không niêm yết giá và không phát vé khiến du khách lo ngại khi xảy ra sự cố sẽ không có căn cứ để yêu cầu bồi thường.

Liên quan đến vụ việc, ông Phạm Hồng Đức – chủ điểm du lịch Long Vân Garden cho biết khu vực giữ xe đang gây bức xúc không thuộc quyền quản lý hay khai thác của doanh nghiệp. Theo ông Đức, các bãi xe này do một số cá nhân tại địa phương tự đứng ra tổ chức, hoạt động độc lập và không liên quan đến đơn vị kinh doanh du lịch.

Huỳnh Thủy
Anh Hùng
#Bãi xe tự phát #Đắk Lắk #du khách #dịch vụ giữ xe

