Đánh trống mở biển đầu năm, tàu cá rợp cờ Tổ quốc rẽ sóng ra khơi

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
TPO - Không khí ra quân đánh bắt hải sản đầu năm của ngư dân ở xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi) diễn ra trang trọng, rộn ràng, thể hiện niềm tin, quyết tâm vươn khơi bám biển của ngư dân địa phương.

Sáng 22/2, UBND xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi) long trọng tổ chức Lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm trong không khí phấn khởi, rộn ràng của những ngày đầu xuân. Đây là nghi lễ truyền thống được ngư dân địa phương gìn giữ từ nhiều năm qua, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, ra khơi an toàn, đánh bắt bội thu và một năm mới no ấm.

deae6070fe4f7011295e.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đánh trống phát lệnh ra quân đánh bắt hải sản đầu năm.

Ngay từ sáng sớm, khu vực bến cá đã tấp nập người dân, chủ tàu và thuyền viên. Trong tiếng trống lệnh vang dội, sắc cờ đỏ sao vàng tung bay trên mũi tàu, không khí buổi lễ càng thêm trang trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tin và quyết tâm vươn khơi bám biển của ngư dân.

b35bb48229bda7e3feac.jpg
61313336721433596.jpg
2949491509212975682-1.jpg
Tàu cá ngư dân rẽ sóng ra khơi.

Hiện nay, xã Tịnh Khê có gần 640 phương tiện tàu thuyền các loại, với tổng công suất gần 147.500 CV. Không chỉ bám sát các ngư trường truyền thống, nhiều ngư dân địa phương đã mạnh dạn đầu tư, cải hoán tàu cá, mở rộng phạm vi khai thác xa bờ, từng bước nâng cao sản lượng và giá trị thủy hải sản.

Ông Võ Văn Tình, ngư dân xã Tịnh Khê chia sẻ, lễ ra quân đầu năm không chỉ mang ý nghĩa tâm linh cầu mong mưa thuận gió hòa, mà còn nhắc nhở bà con ngư dân vươn khơi bám biển đúng pháp luật, khai thác đúng tuyến, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, chung tay chống khai thác IUU, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trao quà động viên bà con ngư dân trước mùa biển mới, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương, gửi gắm niềm tin vào những chuyến ra khơi an toàn, hiệu quả.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Quảng Ngãi có trên 4.890 tàu cá với tổng công suất khoảng 1,81 triệu CV, trong đó hơn 2.900 tàu cá có chiều dài trên 15m chuyên khai thác xa bờ. Năm 2025, sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt 280,4 nghìn tấn, vượt 104,9% kế hoạch đề ra. Công tác chống khai thác IUU đã có những chuyển biến tích cực nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và ý thức chấp hành pháp luật ngày càng cao của ngư dân.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
