Tìm thấy 5/6 nạn nhân vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà

Thành Đạt - A Lù
TPO - Đến hơn 16h ngày 22/2, lực lượng quân đội, công an cùng người dân đã tìm thấy thêm 4 thi thể nạn nhân trong vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà (xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai). Như vậy, 5/6 người mất tích đã được xác định, công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Đến 16h hôm nay, lực lượng gồm quân đội, công an, dân quân và người dân địa phương tiếp tục phát hiện thêm 4 thi thể nạn nhân tại khu vực quanh vị trí tàu chìm trên hồ Thác Bà.

Bốn nạn nhân được tìm thấy vào chiều cùng ngày gồm: Hoàng Thị Hoa (SN 1970), Hoàng Thị Tuyết (SN 1966), Hoàng Thị Thanh Thúy (SN 2012) và Triệu Thị Huân (SN 1978).

Tìm thấy thi thể của 4 nạn nhân tiếp theo trong vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà. Ảnh: Cắt từ video.

Trước đó, khoảng 7h15 cùng ngày 22/2, người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã vớt được thi thể nạn nhân đầu tiên là cháu Hoàng Đức Mạnh (sinh năm 2015), trú tại thôn 1, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai.

Theo danh sách 6 người mất tích ban đầu, đến nay còn anh Hoàng Văn Thuận (SN 1984) chưa được tìm thấy.

Anh Mai Huy Hiển, Bí thư Đoàn xã Bảo Ái cho biết, các thi thể được phát hiện ở khu vực xung quanh đoạn tàu bị chìm. Tuy nhiên, mực nước hồ sâu, tầm nhìn hạn chế khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào thời điểm chiều muộn.

Trong quá trình tìm kiếm, một người dân tên Minh (trú Yên Thành) là người trực tiếp phát hiện vị trí các thi thể để lực lượng chức năng tiếp cận, đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình.

Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai.

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21/2 (mùng 5 Tết Bính Ngọ), trên hồ Thác Bà xảy ra vụ va chạm giữa tàu chở khách biển kiểm soát YB-0876H và tàu chở đá biển kiểm soát YB-0919. Cú va chạm khiến tàu chở khách bị lật, chìm xuống hồ, làm 6 người mất tích.

Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu chở khách có 23 người (kể cả lái tàu), di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân. Chủ phương tiện là ông Trần Anh Tuấn (47 tuổi, trú xã Bảo Ái). Tàu chở đá được xác định thuộc sở hữu của Công ty Khoáng sản Marble Việt Nam (xã Lục Yên).

