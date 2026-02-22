Dù lượn rơi vướng dây cáp rồi va chạm ô tô lưu thông trên đường ở Tuyên Quang

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trong lúc bay tập luyện ở độ cao khoảng 20m, một dù lượn gắn động cơ bất ngờ hụt ga, rơi vướng vào dây cáp viễn thông rồi va chạm với ô tô trên Quốc lộ 4C, đoạn qua xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang.

Liên quan đến vụ dù lượn gắn động cơ rơi, va chạm với ô tô tại khu vực Tráng Kìm, xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang, ngày 22/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang đã thông tin về nguyên nhân ban đầu của sự việc.

Theo đó, hoạt động bay dù lượn gắn động cơ nêu trên là hoạt động bay tập luyện, chưa tổ chức khai thác kinh doanh du lịch, không phải hoạt động phục vụ khách du lịch.

637363835-1418665660272878-2458861665231868607-n.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip MXH

Cụ thể, trong quá trình bay tập luyện ở độ cao khoảng 20m so với mặt đất, dù lượn gắn động cơ do anh Lê Văn Luyện (SN 1991), thuộc Công ty TNHH Dù lượn Hà Giang điều khiển, bất ngờ bị hụt ga. Sự cố khiến dù lượn rơi, mắc vào đường dây cáp viễn thông rồi va chạm với một xe ô tô đang di chuyển chậm trên Quốc lộ 4C, đoạn qua xã Quản Bạ.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, ô tô bị vỡ kính chắn gió phía trước và móp phần nóc xe; người điều khiển dù lượn bị thương nhẹ ở bàn tay. Sau khi sự việc xảy ra, các bên liên quan đã chủ động trao đổi, thống nhất phương án bồi thường thiệt hại.

88a6cce6-f769-4c5a-a61a-8283962132ba.jpg
Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các ngành chức năng làm việc với Công ty TNHH Dù lượn Hà Giang.

Theo cơ quan chức năng, người điều khiển dù lượn đã được cấp chứng nhận và hoàn thành chương trình tập huấn chuyên môn dành cho người hướng dẫn tập luyện môn dù lượn. Công ty TNHH Dù lượn Hà Giang cũng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động bay dù gắn động cơ. Trước khi tổ chức bay tập luyện, đơn vị đã xây dựng kế hoạch bay và báo cáo vị trí, tọa độ theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang đề nghị các tổ chức, cá nhân và cơ quan thông tin truyền thông phản ánh sự việc khách quan, chính xác, tránh gây hiểu nhầm đây là hoạt động kinh doanh du lịch, ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến địa phương.

Đồng thời, cơ quan này cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bay dù lượn nghiêm túc rút kinh nghiệm, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình tập luyện; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khi tổ chức hoạt động, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

Phú Nguyễn
