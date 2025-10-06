Sạt lở lớn trên Quốc lộ 4C, địa phương phát loa cảnh báo

TPO - Trên tuyến Quốc lộ 4C hướng từ phường Hà Giang 2 lên trung tâm xã Quản Bạ (Tuyên Quang) đã xuất hiện hai điểm sạt lở nguy hiểm.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Quang Dũng, Chủ tịch UBND xã Quản Bạ (Tuyên Quang) cho biết, trên tuyến Quốc lộ 4C hướng từ phường Hà Giang 2 lên trung tâm xã Quản Bạ đã xuất hiện hai điểm sạt lở nguy hiểm.

Cụ thể, vị trí thứ nhất nằm tại Km 42+600 – đoạn chân dốc lên Cổng Trời; vị trí thứ hai tại Km 43+500 – khu vực đỉnh Cổng Trời. Đây là tuyến đường đèo dốc, nhiều khúc cua hẹp, thường xuyên có sương mù và trơn trượt khi trời mưa.

“UBND xã đã phối hợp với Hạt quản lý đường bộ số 6, Công ty Cổ phần Đường bộ 232, lực lượng CSGT khu vực Quản Bạ và các đơn vị liên quan đặt cọc tiêu, căng dây, cắm biển cảnh báo người dân và phương tiện qua lại".

UBND xã đã đề nghị Hạt quản lý đường bộ số 6 có báo cáo ngành chức năng tỉnh Tuyên Quang để có biện pháp khắc phục. Trên địa bàn xã đã phát loa cảnh báo về điểm sạt lở để người dân nắm được, khi qua lại khu vực này”, ông Dũng thông tin.

Lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo người dân, đồng thời báo cáo phương án khắc phục.

Công an xã Quản Bạ cũng khuyến cáo người dân và các phương tiện di chuyển qua khu vực này phải giảm tốc độ, bật đèn cảnh báo, chú ý quan sát biển báo và lực lượng trực chốt.

Bà con nhân dân được đề nghị hạn chế ra đường khi mưa lớn, sương mù dày hoặc trời tối, chủ động phòng tránh, bảo vệ tính mạng và tài sản.