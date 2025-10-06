Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Sạt lở lớn trên Quốc lộ 4C, địa phương phát loa cảnh báo

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trên tuyến Quốc lộ 4C hướng từ phường Hà Giang 2 lên trung tâm xã Quản Bạ (Tuyên Quang) đã xuất hiện hai điểm sạt lở nguy hiểm.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Quang Dũng, Chủ tịch UBND xã Quản Bạ (Tuyên Quang) cho biết, trên tuyến Quốc lộ 4C hướng từ phường Hà Giang 2 lên trung tâm xã Quản Bạ đã xuất hiện hai điểm sạt lở nguy hiểm.

558868662-1278233731007537-4094227158415631143-n.jpg
trên tuyến Quốc lộ 4C hướng từ phường Hà Giang 2 lên trung tâm xã Quản Bạ đã xuất hiện hai điểm sạt lở nguy hiểm.

Cụ thể, vị trí thứ nhất nằm tại Km 42+600 – đoạn chân dốc lên Cổng Trời; vị trí thứ hai tại Km 43+500 – khu vực đỉnh Cổng Trời. Đây là tuyến đường đèo dốc, nhiều khúc cua hẹp, thường xuyên có sương mù và trơn trượt khi trời mưa.

“UBND xã đã phối hợp với Hạt quản lý đường bộ số 6, Công ty Cổ phần Đường bộ 232, lực lượng CSGT khu vực Quản Bạ và các đơn vị liên quan đặt cọc tiêu, căng dây, cắm biển cảnh báo người dân và phương tiện qua lại".

557803926-1278233737674203-8461408991400952242-n.jpg
Vị trí sạt lở thứ nhất nằm tại Km 42+600 – đoạn chân dốc lên Cổng Trời; vị trí thứ hai tại Km 43+500 – khu vực đỉnh Cổng Trời.

UBND xã đã đề nghị Hạt quản lý đường bộ số 6 có báo cáo ngành chức năng tỉnh Tuyên Quang để có biện pháp khắc phục. Trên địa bàn xã đã phát loa cảnh báo về điểm sạt lở để người dân nắm được, khi qua lại khu vực này”, ông Dũng thông tin.

557741968-1278233714340872-3294367077326122329-n.jpg
Lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo người dân, đồng thời báo cáo phương án khắc phục.

Công an xã Quản Bạ cũng khuyến cáo người dân và các phương tiện di chuyển qua khu vực này phải giảm tốc độ, bật đèn cảnh báo, chú ý quan sát biển báo và lực lượng trực chốt.

Bà con nhân dân được đề nghị hạn chế ra đường khi mưa lớn, sương mù dày hoặc trời tối, chủ động phòng tránh, bảo vệ tính mạng và tài sản.

Đức Anh
#sạt lở #Quốc lộ 4C #Cổng Trời Quản Bạ #Tuyên Quang #đường đèo #an toàn giao thông #cảnh báo sạt lở

Xem thêm

Cùng chuyên mục