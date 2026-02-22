Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Người nhái Lữ đoàn 126 tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà

Thành Đạt - A Lù
TPO - Sau nhiều giờ lặn tìm trong lòng hồ sâu, tầm nhìn hạn chế, đến 17h20 ngày 22/2, lực lượng người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã phát hiện và đưa lên bờ thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà. Như vậy, toàn bộ 6 người mất tích đã được tìm thấy trong ngày.

Video: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà.

Sau nhiều giờ lặn tìm trong điều kiện nước sâu, tầm nhìn hạn chế, vào lúc 17h20p, ngày 22/2, lực lượng “người nhái” của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã phát hiện và đưa lên bờ thi thể nạn nhân cuối cùng còn mất tích trong vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà.

Trước đó, trong ngày 22/2, lực lượng tìm kiếm gồm quân đội, công an, dân quân và người dân địa phương đã lần lượt tìm thấy 5 thi thể quanh khu vực tàu chìm.

27188.jpg
Người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 tìm thấy nạn nhân cuối cùng.

Danh tính 6 nạn nhân gồm: Hoàng Thị Tuyết (SN 1966), Hoàng Thị Hoa (SN 1970), Triệu Thị Huân (SN 1978), Hoàng Văn Thuận (SN 1984), Hoàng Đức Mạnh (SN 2015) và Hoàng Thị Thanh Thúy (SN 2012).

Các nạn nhân được phát hiện tại khu vực gần vị trí tàu gặp nạn. Do mực nước hồ Thác Bà sâu, đáy nhiều bùn và vật cản, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng thợ lặn phải thay phiên xuống nước nhiều lượt để rà soát.

Đến cuối chiều 22/2, toàn bộ 6 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Công tác tìm kiếm, cứu nạn chính thức hoàn tất.

Thành Đạt - A Lù
#Tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu #Cứu hộ hồ Thác Bà #Lực lượng đặc công Hải quân #Tìm thấy toàn bộ nạn nhân #Tai nạn giao thông đường thủy #Khó khăn trong cứu hộ #Thông tin nạn nhân vụ tai nạn #Phối hợp lực lượng tìm kiếm

