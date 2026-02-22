Dâng hương tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn

TPO - Ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp Câu lạc bộ Khối vũ trang - biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định tổ chức Lễ giỗ tập thể liệt sĩ Biệt động Sài Gòn và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang - Biệt động Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại di tích Garage Biệt động Sài Gòn, nơi trước đây là gara xe phục vụ hậu cần - kỹ thuật cho lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM, Bộ Tư lệnh thành phố, cùng đại diện các cơ quan, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Lê Tiến

Thành kính tưởng nhớ, tri ân các chiến sĩ quả cảm của lực lượng Biệt động Sài Gòn đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968.

Các đại biểu dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao, sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Tại buổi lễ, PGS.TS Phan Xuân Biên - nguyên Thư ký Tư lệnh Quân khu Sài Gòn - Gia Định, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết, Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ Biệt động Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định năm nay được Đảng ủy Bộ Tư lệnh thành phố thực hiện trong không khí có nhiều niềm vui lớn.

Đó là sau bao năm chuẩn bị, với sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực UBND thành phố, Đảng ủy Bộ Tư lệnh thành phố đã xây dựng Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn – Gia Định trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Các đơn vị Biệt động thành, các Anh hùng liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968 đã được vinh danh nơi đây.

Tiếp đó là sau một thời gian dài tìm tòi, nghiên cứu, sưu tập, xây dựng hồ sơ, với sự vào cuộc quyết liệt của Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực UBND thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang - Biệt động, Bộ Nội vụ đã trình và Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 30/1/2026 công nhận liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 trường hợp hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968.

Đại biểu đến dự lễ giỗ chung của các chiến sĩ Biệt động. Ảnh: Lê Tiến



Theo ông Phan Xuân Biên, thời gian tới, các di tích liên quan đến hoạt động và chiến công oanh liệt của Biệt động Sài Gòn cần phải được thống kê đầy đủ và hoàn thiện về mọi mặt đối với các di tích mang tính lịch sử, những đơn vị chiến đấu và hy sinh trong thành phố Sài Gòn năm xưa, cần có hồ sơ đầy đủ để được tôn vinh đúng mức.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng với Bộ Tư lệnh thành phố triển khai nghiên cứu, biên soạn công trình “Lịch sử Biệt động Sài Gòn - Gia Định 1945-1975” như niềm mong mỏi từ lâu của chiến sĩ Biệt động.

Sáng cùng ngày (22/2), tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày TPHCM tổ chức họp mặt nữ cựu tù chính trị - tù binh, nhân dịp Xuân Bính Ngọ. Buổi họp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, rộn rã tiếng trò chuyện, tiếng cười của những nữ cựu tù chính trị - tù binh.

Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy bày tỏ sự tri ân và gửi lời chúc mừng năm mới bình an, vui khỏe đến các nữ cựu tù chính trị - tù binh thành phố. Lãnh đạo TPHCM cũng thông tin về các hoạt động của TPHCM sau sáp nhập và mong muốn các vị tiền bối tiếp tục có những đóng góp cho thành phố trong thời gian tới.