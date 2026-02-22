Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe 29 chỗ mất phanh lao xuống sườn đồi ở Sa Pa

Thành Đạt - Hà Hằng
TPO - Xe du lịch 29 chỗ đang di chuyển trên đường lên Sâu Chua, phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ mất phanh, lao xuống taluy âm và dừng lại cách mặt đường khoảng 10m. Vụ tai nạn khiến 20/21 người trên xe bị thương, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, sự việc xảy ra tại khu vực đường lên Sâu Chua, thuộc tổ dân phố Sa Pa 4, phường Sa Pa (thị xã Sa Pa). Thời điểm trên, xe du lịch 29 chỗ mang BKS 99E-018XX di chuyển trong khu vực nội bộ của Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác thì bất ngờ mất lái, lao xuống taluy âm và dừng lại ở vị trí cách mặt đường khoảng 10m.

z7553558923034-6c31d85add0c369562441992faac3fc2.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Lãnh đạo UBND phường Sa Pa cho biết, trên xe có 21 người, vụ tai nạn khiến 20 người bị thương. Trong đó, một nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai điều trị; một trường hợp khác được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) theo nguyện vọng gia đình; các nạn nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 4 tỉnh Lào Cai.

z7553558916637-b557098c54f11a8c92608edc100e024f.jpg
Phần đầu xe bị hư hỏng nặng.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy phần đầu xe hư hỏng nặng, kính chắn gió phía trước và cửa sổ hai bên bị vỡ vụn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe bị mất phanh đột ngột dẫn đến sự cố. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Thành Đạt - Hà Hằng
