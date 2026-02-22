Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

CSGT Đồng Tháp sử dụng loa kẹo kéo phân luồng tránh kẹt xe sau Tết

Chúc Trí
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giữa cái nắng gay gắt của ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, khi hàng vạn người dân miền Tây hối hả quay lại TPHCM khiến các tuyến quốc lộ quá tải, những chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp dùng loa di động (loa kẹo kéo) để hướng dẫn, phân luồng giúp người dân về lại thành phố bớt phần mệt mỏi.

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), dòng người từ các tỉnh miền Tây bắt đầu đổ về TPHCM và các tỉnh lân cận để bắt đầu làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết kéo dài. Theo ghi nhận, lượng phương tiện tăng đột biến khiến nhiều tuyến đường huyết mạch rơi vào tình trạng quá tải, ùn ứ cục bộ.

Để chủ động điều tiết giao thông và giảm áp lực cho Quốc lộ 1, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã triển khai các chốt chặn tại các nút giao trọng điểm. Đáng chú ý, thay vì chỉ dùng gậy ra hiệu lệnh truyền thống, các chiến sĩ đã linh hoạt sử dụng loa di động (thường gọi là loa kẹo kéo) để truyền tin đến người đi đường.

anh-1.jpg
Người dân miền Tây trở lại TP.HCM làm việc, học tập qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp ngày càng đông.

Tại địa phận phường Mỹ Trà (TP. Cao Lãnh), ngay khi nhận tin báo qua bộ đàm về tình trạng ùn tắc trên Quốc lộ 1, một chiến sĩ CSGT đã liên tục phát thông báo: “Bà con chú ý, hiện tại Quốc lộ 1 đang kẹt xe nghiêm trọng, chúng ta nên rẽ vào đường N2 để hành trình thông thoáng hơn”.

Tiếng loa vang vọng giữa trưa nắng không chỉ hướng dẫn lộ trình thay thế như Quốc lộ 30, Quốc lộ N2B mà còn liên tục nhắc nhở người dân “Giữ khoảng cách an toàn”, “Chạy chậm lại để đảm bảo an toàn cho chính mình và người thân”.

Tại khu vực ngã tư Đồng Tâm, áp lực giao thông bắt đầu đạt đỉnh vào khoảng 12h trưa. Dưới cái nắng cháy da, lượng phương tiện đổ về mỗi lúc một đông khiến công tác phân luồng gặp nhiều khó khăn.

anh-2.jpg
Cảnh sát giao thông dùng loa kẹo kéo phân luồng, hướng dẫn người dân giảm kẹt xe.

Lực lượng CSGT phối hợp cùng Cảnh sát cơ động đã phải túc trực 100% quân số, trực tiếp phân luồng thủ công và ưu tiên các làn đường có mật độ xe dày đặc. Sự điều tiết nhịp nhàng, kịp thời của lực lượng chức năng đã giúp dòng xe tuy di chuyển chậm nhưng không xảy ra tình trạng "đóng băng" kéo dài.

Việc sử dụng loa kẹo kéo – một vật dụng vốn quen thuộc với đời sống người dân miền Tây để chỉ đường không chỉ mang lại hiệu quả thông tin cao mà còn tạo được sự gần gũi, thiện cảm.

canh-sat-loa-keo-keo.jpg
Cảnh sát giao thông dùng loa kẹo kéo phân luồng, hướng dẫn người dân nhằm giảm kẹt xe.

Anh Nam trên đường di chuyển về TP.HCM bộc bạch: ‘Đang đi giữa nắng nóng mà nghe tiếng loa hướng dẫn tận tình của các anh công an, mình biết đường nào kẹt để tránh, cảm thấy yên tâm và bớt mệt mỏi hơn rất nhiều.

Chúc Trí
#Đồng Tháp #kẹt xe #dùng loa kẹo kéo phân luồng #giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục