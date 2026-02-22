Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Nhiều hàng quán tại các điểm di tích 'phơi trần' thực phẩm ăn liền

Thanh Hiếu

TPO - Tại một số điểm di tích, vẫn còn tình trạng người dân bán thực phẩm ăn liền như xúc xích, thịt viên chiên, bánh rán... mà không có biện pháp che đậy dẫn đến nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

z7554015109473-805317cacb57bc06c8b6615036f50839.jpg
tp-10.jpg
tp-17.jpg
Nhằm bảo đảm sức khỏe cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2026, Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm (ATTP), đặc biệt là tại các điểm di tích. Thực tế, dù cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát nhưng vẫn còn tình trạng thực phẩm ăn liền "phơi trần" tại một số điểm di tích.
tp-7.jpg
tp-16.jpg
tp-5.jpg
Phủ Tây Hồ là một trong những điểm di tích thu hút rất đông du khách một dịp Tết Nguyên đán. Ghi nhận của chúng tôi ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết) cho thấy, ngay phía ngoài cổng và trong khuôn viên Phủ Tây Hồ, các quầy hàng bày bán các mặt hàng như: Bỏng, chè lam, xúc xích, thịt viên chiên, bánh rán... Tuy nhiên, nhiều chủ quầy không có biện pháp che đậy mà “phơi trần” để chào mời du khách.
tp-4.jpg
Nhiều cửa hàng ăn uống ngay cổng phủ Tây Hồ không che đậy thực phẩm ăn liền.
tp-13.jpg
Tại chùa Tây Phương, cơ quan chức năng liên tục phát loa cảnh báo, ngăn chặn tình trạng bán hàng rong khu vực cổng di tích. Tuy nhiên, tại một số quầy hàng bán thực phẩm ăn sẵn tiểu thương không có biện pháp che đậy, không có tủ kính bảo quản thực phẩm. Thậm chí, có quầy hàng bán hàng chục loại thực phẩm ăn sẵn nhưng chỉ có chiếc quạt trần nhỏ phe phẩy để đuổi ruồi.
tp-15.jpg
Du khách tham quan chùa Tây Phương
tp-11.jpg
Tại nhiều điểm di tích khác như Đền Quán Thánh, Đền Voi Phục, Chùa Trấn Quốc... không có tình trạng bán hàng rong là thực phẩm ăn sẵn.
tp-12.jpg
Trước đó, UBND thành phố đã thành lập 3 đoàn liên ngành kiểm tra ATTP dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2026. Đến giữa tháng 2/2026, các đoàn liên ngành đã kiểm tra 20 cơ sở, thì phát hiện 19 cơ sở vi phạm về ATTP. Các đoàn liên ngành đã chuyển hồ sơ về Ban Chỉ đạo ATTP địa phương và lực lượng quản lý thị trường xử lý vi phạm.
Thanh Hiếu
