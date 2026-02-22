Hà Nội: Nhiều hàng quán tại các điểm di tích 'phơi trần' thực phẩm ăn liền

TPO - Tại một số điểm di tích, vẫn còn tình trạng người dân bán thực phẩm ăn liền như xúc xích, thịt viên chiên, bánh rán... mà không có biện pháp che đậy dẫn đến nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
Nhằm bảo đảm sức khỏe cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2026, Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm (ATTP), đặc biệt là tại các điểm di tích. Thực tế, dù cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát nhưng vẫn còn tình trạng thực phẩm ăn liền "phơi trần" tại một số điểm di tích.
Phủ Tây Hồ là một trong những điểm di tích thu hút rất đông du khách một dịp Tết Nguyên đán. Ghi nhận của chúng tôi ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết) cho thấy, ngay phía ngoài cổng và trong khuôn viên Phủ Tây Hồ, các quầy hàng bày bán các mặt hàng như: Bỏng, chè lam, xúc xích, thịt viên chiên, bánh rán... Tuy nhiên, nhiều chủ quầy không có biện pháp che đậy mà “phơi trần” để chào mời du khách.
Nhiều cửa hàng ăn uống ngay cổng phủ Tây Hồ không che đậy thực phẩm ăn liền.