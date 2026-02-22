Hà Nội: Nhiều hàng quán tại các điểm di tích 'phơi trần' thực phẩm ăn liền

TPO - Tại một số điểm di tích, vẫn còn tình trạng người dân bán thực phẩm ăn liền như xúc xích, thịt viên chiên, bánh rán... mà không có biện pháp che đậy dẫn đến nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.