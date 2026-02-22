Vành đai 3 Hà Nội 'dễ thở' ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

TPO - Trái ngược với cảnh ùn tắc mọi năm, chiều mùng 6 Tết Bính Ngọ, trục Vành đai 3 và các cửa ngõ Hà Nội khá thông thoáng. Lưu lượng phương tiện chỉ ở mức vừa phải, người dân di chuyển dễ dàng trở lại Thủ đô dưới làn mưa phùn.