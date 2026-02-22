Vành đai 3 Hà Nội 'dễ thở' ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

TPO - Trái ngược với cảnh ùn tắc mọi năm, chiều mùng 6 Tết Bính Ngọ, trục Vành đai 3 và các cửa ngõ Hà Nội khá thông thoáng. Lưu lượng phương tiện chỉ ở mức vừa phải, người dân di chuyển dễ dàng trở lại Thủ đô dưới làn mưa phùn.
Tại khu vực nút giao Mai Dịch, dòng xe nối đuôi nhau di chuyển dễ dàng, quãng đường từ cửa ngõ phía Nam vào nội đô khá thông thoáng so với ngày thường.
Dưới mặt đất, trái ngược với cảnh ùn ứ thường thấy, các trục đường hướng tâm như Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Phạm Hùng khá vắng vẻ. Trên những cung đường thông thoáng, người dân lỉnh kỉnh thùng xốp, balô, phủ kín áo mưa để kịp đưa 'quà quê' trở lại thành phố.
Lỉnh kỉnh hành lý rời quê lên phố. Người dân hối hả đội mưa về Hà Nội, sẵn sàng cho guồng quay công việc đầu năm mới.