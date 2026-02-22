Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vành đai 3 Hà Nội 'dễ thở' ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Dương Triều

TPO - Trái ngược với cảnh ùn tắc mọi năm, chiều mùng 6 Tết Bính Ngọ, trục Vành đai 3 và các cửa ngõ Hà Nội khá thông thoáng. Lưu lượng phương tiện chỉ ở mức vừa phải, người dân di chuyển dễ dàng trở lại Thủ đô dưới làn mưa phùn.

VIDEO: Vành đai 3 Hà Nội thông thoáng bất ngờ ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ.
tp-giao-thong-ngay-cuoi-ky-nghi00021.jpg
Khác với cảnh tượng chen chúc như mọi năm, chiều mùng 6 Tết Bính Ngọ, các tuyến đường huyết mạch như Vành đai 3 chỉ ghi nhận tình trạng phương tiện di chuyển chậm.
tp-giao-thong-ngay-cuoi-ky-nghi00016.jpg
Mưa nhỏ kéo dài cả ngày khiến mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Nhiệt độ Hà Nội dao động khoảng 19-25 độ C, độ ẩm cao tạo cảm giác rét buốt về chiều tối.
tp-giao-thong-ngay-cuoi-ky-nghi00014.jpg
Tại khu vực nút giao Mai Dịch, dòng xe nối đuôi nhau di chuyển dễ dàng, quãng đường từ cửa ngõ phía Nam vào nội đô khá thông thoáng so với ngày thường.
tp-giao-thong-ngay-cuoi-ky-nghi00011.jpg
tp-giao-thong-ngay-cuoi-ky-nghi00009.jpg
tp-giao-thong-ngay-cuoi-ky-nghi00012.jpg
​Dưới mặt đất, trái ngược với cảnh ùn ứ thường thấy, các trục đường hướng tâm như Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Phạm Hùng khá vắng vẻ. Trên những cung đường thông thoáng, người dân lỉnh kỉnh thùng xốp, balô, phủ kín áo mưa để kịp đưa 'quà quê' trở lại thành phố.
tp-giao-thong-ngay-cuoi-ky-nghi00005.jpg
tp-giao-thong-ngay-cuoi-ky-nghi00002.jpg
tp-giao-thong-ngay-cuoi-ky-nghi00001.jpg
Lỉnh kỉnh hành lý rời quê lên phố. Người dân hối hả đội mưa về Hà Nội, sẵn sàng cho guồng quay công việc đầu năm mới.
tp-giao-thong-ngay-cuoi-ky-nghi00010.jpg
"Tôi đi từ Thanh Hóa ra, trời mưa nên chạy chậm. Bình thường hơn 3 tiếng, hôm nay mất hơn 4 tiếng mới đến Vành đai 3. Tuy nhiên, việc đi lại rất thuận lợi vì đường sá thông thoáng bất ngờ", anh Trần Văn Nam chia sẻ cảm nhận sau hành trình trở lại Thủ đô.
dji-20260222135146-0009-d-uy.jpg
Theo Cục Cảnh sát giao thông, trước áp lực tăng cao, lực lượng chức năng xây dựng phương án phân luồng linh hoạt. Khi nguy cơ ùn tắc kéo dài, tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ sẽ tạm cấm chiều từ Hà Nội đi Thanh Hóa để ưu tiên phương tiện vào Thủ đô.
dji-20260222134935-0001-d-uy.jpg
So với những năm trước, áp lực giao thông trong ngày cuối kỳ nghỉ giảm đáng kể. Việc người dân chủ động trở lại thành phố từ hai ngày trước giúp lưu lượng phương tiện dàn trải, hạn chế ùn tắc kéo dài.
Dương Triều
