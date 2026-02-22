Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Số Đặc Biệt

Google News

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội:

Đột phá trong chuẩn hóa dữ liệu về đất đai

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP - Hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân được tốt nhất, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đã tập trung rà soát, đơn giản hóa nhiều TTHC, cắt giảm thời gian giải quyết, từng bước chuyển đổi số trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Cắt giảm nhiều thủ tục

Trước đây, thủ tục hành chính (TTHC) đất đai vốn được xem là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, nhiều quy trình, dễ phát sinh tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao và sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (Văn phòng) đã tham mưu, cắt giảm hàng loạt TTHC về đất đai, bao gồm cắt giảm thời gian giải quyết và thành phần hồ sơ dạng giấy do đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu đất đai để thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên môi trường điện tử. Ngoài ra, Văn phòng đã triển khai không xác nhận nội dung đăng ký thế chấp trên Giấy chứng nhận mà sử dụng, cập nhật ngay vào trong cơ sở dữ liệu đang vận hành.

Chia sẻ dữ liệu đất đai

a23-1.jpg
a23-2.jpg
Công dân thực hiện TTHC về đất đai được hướng dẫn tận tình

Văn phòng cũng là một trong những đơn vị tiên phong đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu đất đai với các cơ quan quản lý nhà nước.

Kết quả cho thấy, Văn phòng xây dựng thành công chia sẻ dữ liệu của 46 trường thông tin về đất đai với Trung tâm Dữ liệu dùng chung của thành phố cho các sở, ngành của thành phố để phục vụ công tác quản lý nhà nước, giải quyết TTHC cho công dân và doanh nghiệp, giúp tự động hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý và minh bạch hóa giao dịch.

a1-lam-giau.jpg
Hà Nội đã thực hiện thành công Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai

Văn phòng cũng đã tổ chức tập huấn, cung cấp phần mềm cho các xã, phường để thực hiện in Giấy chứng nhận theo Luật Đất đai 2024, đồng thời đã chủ động bàn giao tài liệu, bản đồ địa chính sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cho UBND các phường, xã để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Bên cạnh đó, Hà Nội đã hoàn thành Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai với khối lượng công việc khổng lồ. Hà Nội đã hoàn thành đồng bộ cơ sở dữ liệu với hơn 2,4 triệu thửa đất được cập nhật và gắn mã định danh thống nhất trên Trung ương, tạo nền tảng kỹ thuật để dữ liệu “sống” và cập nhật thời gian thực.

Những nỗ lực mà Văn phòng đã và đang thực hiện đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, nâng cao sự hài lòng, niềm tin của người dân đối với chính quyền Thủ đô.

Thanh Hiếu
#Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội: #Đột phá trong chuẩn hóa dữ liệu về đất đai

