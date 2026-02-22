Những người thầm lặng giữ an toàn cho các chuyến bay

TP - Năm 2025 khép lại trong bối cảnh đặc biệt nhiều thử thách đối với ngành hàng không Việt Nam. Biến động địa chính trị toàn cầu, xung đột khu vực làm thay đổi sâu sắc luồng bay quốc tế; trong nước, thiên tai và thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất dày chưa từng có. Trong bối cảnh ấy, Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tiếp tục gánh vác nhiệm vụ tuy thầm lặng nhưng có ý nghĩa lớn: An toàn tuyệt đối cho mọi chuyến bay, đồng thời chuẩn bị hạ tầng quản lý cho giai đoạn phát triển mới của ngành hàng không quốc gia.

An toàn tuyệt đối

Năm 2025, VATM đã điều hành an toàn tuyệt đối 930.004 lần chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm, tăng 7,3% so với năm 2024. Sản lượng tăng nhanh, mật độ điều hành cao, song các chỉ số an toàn tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, khẳng định hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn và năng lực chuyên môn vững vàng của đội ngũ kiểm soát viên không lưu, kỹ thuật viên và các lực lượng trong dây chuyền bảo đảm hoạt động bay.

KSKL điều hành bay tại sân bay Nội Bài

Trong năm cao điểm thực hiện các nhiệm vụ chính trị lớn của đất nước, VATM đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hàng nghìn chuyến bay phục vụ các hoạt động bay đặc biệt, hợp luyện và lễ kỷ niệm quy mô lớn, nhưng vẫn duy trì thông suốt hoạt động hàng không dân dụng trên toàn mạng bay.

Đúng 0h00 ngày 19/12/2025, VATM chính thức chuyển đổi và đưa Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh mới vào vận hành. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với vùng thông báo bay phía Nam, khu vực có mật độ hoạt động bay cao nhất cả nước.

Trung tâm mới được trang bị hệ thống quản lý không lưu thế hệ mới, thay thế hoàn toàn hạ tầng cũ, cho phép mở rộng số phân khu điều hành, nâng cao năng lực xử lý trong các khung giờ cao điểm và tăng khả năng dự báo, cảnh báo xung đột sớm. Việc chuyển đổi được chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ thuật và nhân lực, với các phương án hiệp đồng chặt chẽ giữa VATM, Cục Hàng không Việt Nam, các đơn vị quân sự và các hãng hàng không, bảo đảm dịch vụ điều hành bay liên tục, không gián đoạn trong thời khắc chuyển giao.

Trung tâm KSKL Hồ Chí Minh mới không chỉ giải bài toán quá tải hiện hữu, mà còn là mắt xích chiến lược trong cấu trúc điều hành vùng trời phía Nam, tạo dư địa phát triển dài hạn cho mạng bay quốc gia.

“VATM xác định tiếp tục lấy an toàn làm cốt lõi, đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo đảm làm chủ hoàn toàn các hệ thống quản lý không lưu thế hệ mới”. Chủ tịch HĐTV VATM Lê Hoàng Minh

Dự án quản lý bay Long Thành gồm có hạ tầng tiền phương cho sân bay trung tâm song song với Trung tâm Hồ Chí Minh (năm 2025 đánh dấu bước hoàn thiện quyết định của các công trình quản lý bay phục vụ Cảng Hàng không quốc tế Long Thành). Toàn bộ các hạng mục thuộc Dự án thành phần 2 “Các công trình phục vụ quản lý bay” đã hoàn thành thi công, lắp đặt, kiểm tra và kiểm thử theo tiêu chuẩn của ICAO- Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế) đủ điều kiện khai thác kỹ thuật.

Ngày 19/12/2025, Cục Hàng không Việt Nam đã chính thức công bố giấy phép khai thác cơ sở Trung tâm Kiểm soát không lưu Long Thành và các hệ thống kỹ thuật trọng yếu, ghi nhận mức độ sẵn sàng của hệ thống quản lý bay tại sân bay chiến lược này.

Cùng ngày, VATM đã điều hành thành công các chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống Cảng HKQT Long Thành, trong đó có chuyến bay đặc biệt của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam chở đoàn lãnh đạo Trung ương và địa phương. Khoảnh khắc tàu bay chạm bánh an toàn xuống đường băng không chỉ đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn kỹ thuật sang vận hành, mà còn minh chứng sinh động cho năng lực làm chủ công nghệ, tổ chức điều hành và phối hợp hệ thống của quản lý bay Việt Nam.

Trung tâm Kiểm soát không lưu (ATCC) Hồ Chí Minh

Bên cạnh nền tảng cho phát triển bền vững và nhiệm vụ chuyên môn cốt lõi, VATM duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng doanh thu năm 2025 đạt 4.724 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.480 tỷ đồng. Công tác đầu tư xây dựng ghi nhận bước tiến rõ nét khi các dự án trọng điểm hoàn thành đúng tiến độ, công tác giải ngân tăng mạnh so với năm trước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2025, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của VATM trong bảo đảm an toàn bay tuyệt đối, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao năng lực quản trị. Thứ trưởng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: “Phát triển hàng không và các loại hình hoạt động bay mới phải được triển khai trên nguyên tắc không đánh đổi an toàn, an ninh và chủ quyền vùng trời quốc gia”.

Tâm thế chủ động trong giai đoạn mới

KSKL điều hành bay tại Trung tâm Kiểm soát không lưu (ATCC) Hồ Chí Minh

Cũng trong Hội nghị tổng kết năm 2025, Chủ tịch HĐTV VATM Lê Hoàng Minh khẳng định, năm 2026 và giai đoạn tiếp theo đặt ra yêu cầu cao hơn đối với tổng công ty trong bối cảnh Cảng HKQT Long Thành chuẩn bị đi vào khai thác và các loại hình hoạt động bay mới xuất hiện ngày càng rõ nét. “VATM xác định tiếp tục lấy an toàn làm cốt lõi, đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo đảm làm chủ hoàn toàn các hệ thống quản lý không lưu thế hệ mới”.

Từ Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh mới đến hệ thống quản lý bay Long Thành, năm 2025 đã ghi dấu một bước chuyển quan trọng của quản lý bay Việt Nam: từ bảo đảm an toàn trong điều kiện khó khăn sang chủ động kiến tạo hạ tầng cho tương lai. Đó là nền tảng để VATM vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới, giữ bình yên cho bầu trời Tổ quốc trong một kỷ nguyên hàng không đang tăng tốc.