Vị thế “trái tim” miền Trung: TỈNH HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ KHÁ, thành phố hướng tới sự đổi mới

TP - Hiện thực hóa khát vọng xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá thông qua 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 mục tiêu đột phá; Còn với các thành phố trực thuộc trung ương (TP Đà Nẵng và TP Huế) phấn đấu trở thành một đô thị sinh thái thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống, di sản đạt đẳng cấp khu vực châu Á.

QUẢNG NGÃI, MỘT CỰC TĂNG TRƯỞNG QUAN TRỌNG CỦA KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, là chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội lần này có nhiều đổi mới, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ tỉnh trên hành trình phát triển sau khi hợp nhất 2 tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum (cũ).

Một góc bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh H.V Truyền

Dù nhận định sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong chặng đường phía trước, song Quảng Ngãi đã có những kế sách đề ra những mục tiêu lớn, với những chỉ tiêu khá cao.

Đáng chú ý, Quảng Ngãi phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10%/năm trở lên. Năng suất lao động xã hội tăng bình quân 8,5% - 9,5%/năm. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong 5 năm đạt ít nhất 560 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 38%...

“Việc hợp nhất 2 tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum đã tạo ra một dư địa hành chính với quy mô lớn hơn, tiềm năng hơn”. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình

Đây là những chỉ tiêu lớn nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, Quảng Ngãi là tỉnh phát triển khá, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Để thực hiện khát vọng lớn lao này, Quảng Ngãi đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá, bao gồm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền; Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp nền tảng, thúc đẩy hình thành Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất; Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; Đẩy mạnh phát triển du lịch; phát triển Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển - đảo và Khu du lịch Măng Đen trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân.

Và 03 đột phá mang tính chiến lược, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên hạ tầng giao thông, đô thị, công nghệ phục vụ cho quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng để phát triển nhanh và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hai là, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp tỉnh, cấp xã, có đủ phẩm chất, năng lực, tư duy mới, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ba là, tập trung cải cách hành chính, phát triển chính quyền số; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá trong nhiệm kỳ mới có những nội dung kế thừa từ nhiệm kỳ vừa qua, cũng như lĩnh hội, bổ sung những nội dung mới, cùng những giải pháp mới. Tất cả nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực, tạo ra những động lực mới để phát triển.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình: “Việc hợp nhất 2 tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum đã tạo ra một dư địa hành chính với quy mô lớn hơn, tiềm năng hơn. Đây không chỉ là thay đổi về địa giới, mà còn là một bước ngoặt mang tính chiến lược, mở ra một không gian phát triển mới, kết hợp được tiềm năng, lợi thế giữa vùng Duyên hải miền Trung năng động và vùng Tây Nguyên hùng vĩ, giàu bản sắc.

“Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tỉnh cần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo ra những đột phá về kinh tế”, Phó Thủ tướng nhìn nhận”.

“TRÁI TIM” MIỀN TRUNG HƯỚNG TỚI THÀNH PHỐ TRI THỨC, ĐỔI MỚI

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã tập trung xây dựng nền tảng cơ chế, chính sách, hạ tầng để sớm hiện thực hóa những định hướng trên. Trong tương lai, thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục đổi mới, tiên phong trong các lĩnh vực mới như: kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế biển… phát triển cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

TP Đà Nẵng với nhiều mô hình kinh tế mới, tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ kiến tạo, phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực. Thành phố đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 có tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11%/năm trở lên.

Nền kinh tế thành phố Đà Nẵng đang từng bước dịch chuyển từ khai thác tài nguyên, công nghiệp, du lịch sẵn có sang những lĩnh vực ứng dụng tri thức, ứng dụng công nghệ cao như: AI, blockchain, vi mạch bán dẫn, năng lượng sạch… Đà Nẵng phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế số/chuyển đổi số bình quân 10%/năm. Hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN vào năm 2030. Đẩy mạnh khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phát triển các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, hệ sinh thái startup, các quỹ đầu tư...

Đưa thành phố “vươn ra” quốc tế, Đà Nẵng cũng đang từng bước xây dựng, hình thành Trung tâm tài chính Quốc tế Việt Nam từ năm 2025 và bước tiến mạnh mẽ vào năm 2026.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn chia sẻ: “Nói về cực tăng trưởng của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, trong chiến lược phát triển năm 2026 và những năm tiếp theo, Đà Nẵng ưu tiên kiến tạo phát triển các hệ sinh thái kinh tế bền vững; tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn, động lực phát triển đột phá có sức lan tỏa mạnh mẽ như: công nghệ cao và chuyển đổi số; logistics; hạ tầng đô thị, tài chính, công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao và ngành công nghiệp dược liệu…

Từ đó, thành phố rất cần sự chung tay, đồng hành của các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với sự phát triển của thành phố trong thời gian tới. Đây là thời điểm vàng để các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp cùng chính quyền và Nhân dân thành phố viết tiếp chương mới rạng rỡ cho vùng đất giàu truyền thống cách mạng này”.

Còn với sự mới mẻ mang tên Thành phố trực thuộc trung ương, TP Huế cũng đang ấp ủ nhiều chính sách cụ thể, đặc thù và có tính chiến lược trong nhiệm vụ hiện thực hóa mục tiêu 5 năm (2025-2030).

Cụ thể, TP Huế khẳng định vai trò trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc, một cực tăng trưởng quan trọng của Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, bộ máy hành chính tinh gọn hơn 30% sau sắp xếp. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng đều đạt nhiều kết quả nổi bật.

Bước vào giai đoạn 2025 – 2030, thành phố Huế xác định mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng Huế xanh – thông minh – giàu bản sắc, xứng tầm vị thế là một trong những “trái tim” miền Trung hướng tới sự đổi mới.