Trường Đại học Thủy lợi: Vị thế tiên phong – Khát vọng vươn tầm trong mùa Xuân mới

TP - Trong không khí hân hoan chào đón Xuân mới, khi những cánh đào, nhành mai bắt đầu khoe sắc cũng là lúc các sĩ tử và phụ huynh ấp ủ dự định cho cánh cửa đại học. Với bề dày lịch sử hơn 65 năm, Trường Đại học Thủy lợi tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến tin cậy, nơi gieo mầm tri thức và kiến tạo tương lai.

Được thành lập từ năm 1959, Trường Đại học Thủy lợi là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật uy tín hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực tài nguyên nước, thủy lợi, xây dựng, môi trường, công nghệ thông tin, kinh tế và quản lý. Từ những công trình thủy lợi lớn, những tuyến đê điều, hồ chứa, đến các giải pháp phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu và chuyển đổi số trong quản lý hạ tầng, dấu ấn trí tuệ của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên Thủy lợi đã và đang hiện diện trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trường Đại học Thủy lợi ngày nay đã vươn mình trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực.

Nắm bắt xu thế của kỷ nguyên số, Nhà trường mở rộng đào tạo và thu hút đông đảo sinh viên ở các nhóm ngành “hot” như: Công nghệ thông tin, Robot và Điều khiển thông minh, Kinh tế và Quản lý, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Cơ khí, Luật, Luật kinh tế... Chương trình đào tạo được cập nhật liên tục, gắn liền với thực tiễn, giúp người học trang bị tư duy hiện đại và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Môi trường học tập “Xanh - Sạch - Đẹp” được mệnh danh là một trong những ngôi trường có cảnh quan đẹp nhất Thủ đô, bước vào Trường Đại học Thủy lợi là bước vào một không gian xanh mát, truyền cảm hứng. Cơ sở vật chất từ giảng đường, thư viện đến khu liên hợp thể thao (bể bơi, sân bóng, sân Pickleball, nhà thi đấu đa năng…) đều được đầu tư khang trang, hiện đại. Đây là nơi sinh viên không chỉ rèn luyện tri thức mà còn phát triển toàn diện cả thể chất lẫn kỹ năng mềm.

Với mạng lưới kết nối doanh nghiệp và cựu sinh viên rộng khắp, Trường Đại học Thủy lợi cam kết mang lại cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp.

Chào Xuân mới Bính Ngọ, Trường Đại học Thủy lợi chào đón các em học sinh tài năng gia nhập ngôi nhà chung giàu truyền thống. Chọn Trường Đại học Thủy lợi là chọn một khởi đầu vững chắc cho tương lai thành công.

Kính chúc Quý phụ huynh, các em học sinh và độc giả báo Tiền Phong một năm mới An Khang – Thịnh Vượng!

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2026

Địa chỉ: 175 Tây Sơn, Phường Kim Liên,

TP Hà Nội

Website: www.tlu.edu.vn>

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocthuyloi1959/

Hotline tư vấn: 0243.563.1537