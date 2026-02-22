Học Cao đẳng: 2,5 năm – có việc – có thu nhập

TP - Trong bối cảnh doanh nghiệp ưu tiên lao động có tay nghề, học cao đẳng đang trở thành lựa chọn thực tế của nhiều học sinh sau THPT.

Trải qua 25 năm đồng hành cùng sứ mệnh đào tạo, Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng tự hào với những con số nổi bật.

Lễ tốt nghiệp của trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng

Với thời gian đào tạo chỉ 2,5 năm, chương trình tập trung đào tạo kỹ năng gắn với từng ngành nghề, với 70-80% thời lượng là thực hành, giúp sinh viên sớm thích nghi với môi trường làm việc.

Phát biểu tại buổi lễ Trao bằng Tốt nghiệp, TS Lê Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Giáo dục Đại Việt, cho biết, năm 2025 là năm đặc biệt khi đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp quốc gia (3/2025). Đáng chú ý, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đã tăng từ 87% lên 95%.

Nhờ mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp, sinh viên Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng được tiếp cận doanh nghiệp ngay từ năm nhất, trực tiếp quan sát và tích lũy kinh nghiệm qua môi trường làm việc. Theo ghi nhận thực tế, sinh viên các ngành như Công nghệ ô tô, Cơ khí, du lịch, Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn), Quản trị Kinh doanh, Giáo dục Mầm non, …đã có cơ hội tham gia làm việc đúng chuyên môn ngay từ khi còn đang học. Nhiều sinh viên được doanh nghiệp đánh giá cao năng lực và chính thức tuyển dụng ngay sau khi hoàn thành chương trình học việc tại doanh nghiệp, rút ngắn đáng kể thời gian tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp.