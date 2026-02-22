Sunshine Group sau tái cấu trúc: Hiệu suất tài chính vượt trội và chiến lược “giá trị thực” người dùng cuối

TP - Năm 2025 đánh dấu một trong những giai đoạn chuyển dịch quyết liệt nhất của Sunshine Group, khi tập đoàn triển khai cuộc tái cấu trúc toàn diện với quy mô và tốc độ hiếm có trên thị trường.

Từ việc tái thiết cấu trúc vốn và tài sản đến tổ chức lại mô hình tăng trưởng, Sunshine Group đã thực hiện đồng thời nhiều bước đi chiến lược: tập trung kinh tế quy mô lớn; đẩy mạnh M&A, sáp nhập hàng loạt doanh nghiệp, dự án và đặc biệt là hoàn tất phát hành 600 triệu cổ phiếu để M&A Sunshine Homes. Nhờ những động thái này, Sunshine Group đã nhanh chóng vươn lên vị trí thứ hai về vốn hóa trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam, khẳng định tầm vóc mới trong hệ sinh thái doanh nghiệp tư nhân.

Ngay từ những ngày đầu tham gia thị trường, Sunshine Group đã tạo dấu ấn với những dự án giá trị thực lấy người dùng cuối là trọng tâm (Ảnh: Dự án Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences)

Hiệu quả tái cấu trúc thể hiện rõ trong kết quả kinh doanh. Tổng tài sản cuối quý III/2025 đạt 78.780 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần. Vốn chủ sở hữu cán mốc 13.817 tỷ đồng, tăng gấp đôi chỉ sau 9 tháng. Tỷ lệ chi phí trên doanh thu giảm mạnh từ 88% xuống còn 68%, giúp biên lợi nhuận gộp tăng lên gần 60% – thuộc nhóm cao nhất ngành. Song song, tốc độ quay vòng vốn cải thiện, cơ cấu nguồn vốn lành mạnh hơn, cho phép Sunshine Group triển khai gần 30 dự án trên cả nước và hướng tới bàn giao hàng trăm nghìn tỷ đồng giá trị sản phẩm trong giai đoạn 2026–2027.

Nhiều chuyên gia nhận định, tái cấu trúc của Sunshine Group không mang tính “điều chỉnh để vượt khó”, mà mang tính tái thiết nền tảng để mở rộng năng lực dài hạn. Khi chuỗi giá trị được tích hợp, chi phí được kiểm soát, Sunshine Group có thể theo đuổi chiến lược “giá trị thực cho người dùng cuối” với mức độ nhất quán cao hơn.

Trên thực tế, ngay từ những ngày đầu tham gia thị trường, Sunshine Group đã tạo dấu ấn với những dự án lấy người dùng cuối là trọng tâm, với vị trí đắc địa, công nghệ tiên tiến, tiện ích 5 sao và sự đầu tư kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Tuy nhiên, chính cuộc tái cấu trúc quy mô lớn đã giúp chiến lược này được nâng lên một tầm cao mới, về cả tài chính, công nghệ lẫn vận hành.

Điều đó thể hiện rõ trong chiến lược sản phẩm hiện nay. Bên cạnh phân khúc hàng hiệu – thế mạnh truyền thống, Sunshine Group mở rộng danh mục sang các dự án cao cấp giá hợp lý như Sunshine Legend City (Hưng Yên) hay Sunshine Bay Retreat Vung Tau (TP HCM). Với tiêu chuẩn bàn giao 5 sao nhưng giá thấp hơn so với mặt bằng cao cấp cùng phân khúc, các dự án này đang cho thấy hiệu quả của mô hình tích hợp: quản trị chi phí ở cấp độ hệ thống, tư duy phát triển dài hạn và sự kiên định với nguyên tắc “giá trị thực cho người dùng cuối”.

Sunshine Group đang xây dựng một hệ sinh thái công nghệ theo định hướng “Make in Vietnam”, với hàng loạt hạ tầng số hóa tiên tiến

Song hành cùng bất động sản, Sunshine Group cũng đang xây dựng một hệ sinh thái công nghệ “Make in Vietnam”, với nhiều hạ tầng số hoá tiên tiến, trong đó có NOBLEX APP - siêu ứng dụng vận hành với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ AI. Ứng dụng này đang định hình một hệ sinh thái số do người Việt phát triển có tính toàn diện bậc nhất trong lĩnh vực bất động sản, với nhiều tính năng quan trọng như NobleGo - nền tảng livestream đặt giá mua nhà đầu tiên của Việt Nam.

Tất cả những chuyển động đó cho thấy Sunshine Group đang bước vào năm 2026 với vị thế hoàn toàn mới: tài chính vững mạnh, quỹ đất mở rộng, danh mục sản phẩm đa dạng, mô hình phát triển đồng bộ và năng lực công nghệ để dẫn dắt những thay đổi lớn của thị trường. Từ một doanh nghiệp phát triển dự án, Sunshine Group đang tiến đến hình mẫu tập đoàn đa ngành hiện đại, có khả năng kiểm soát sâu chuỗi giá trị, vận hành bằng hiệu suất và kiến tạo sản phẩm mang dấu ấn bền vững.