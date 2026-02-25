Loạt dự án nâng cấp, mở rộng cửa ngõ TPHCM khởi công trong năm nay

TPO - Hạ tầng giao thông TPHCM năm nay sẽ chứng kiến sự khởi động của chuỗi dự án trọng điểm nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ huyết mạch gồm quốc lộ 1, quốc lộ 13, quốc lộ 22 và đường trục Bắc - Nam nhằm cải thiện năng lực vận tải, giảm ùn tắc và thúc đẩy liên kết vùng. Các dự án này được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP) - loại hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), dựa trên Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù phát triển TPHCM của Quốc hội.

Theo kế hoạch, 4 dự án nâng cấp, mở rộng đường bộ nói trên sẽ lần lượt khởi công trong quý III và quý IV năm 2026 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Trong đó, quốc lộ 22 và đường trục Bắc - Nam (đường Nguyễn Hữu Thọ nối từ Nguyễn Văn Linh đến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành) sẽ bắt đầu khởi công từ Quý III, còn quốc lộ 1 và quốc lộ 13 khởi công từ quý IV/2026 với quy mô mở rộng tương xứng nhằm tăng năng lực lưu thông và kết nối vùng.

Trước đó, cơ quan chức năng TPHCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư, ghi nhận nhiều doanh nghiệp đăng ký tham gia đầu tư vào các dự án BOT nói trên.

Quốc lộ 13 - tuyến cửa ngõ phía Đông Bắc TPHCM dài gần 6 km từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình, hiện chỉ rộng 19 - 27 m và thường xuyên ùn tắc giờ cao điểm. Dự án sẽ mở rộng mặt đường lên 60 m với 10 làn xe, kết hợp xây dựng khoảng 3,2 km đường trên cao 4 làn xe, tốc độ 80 km/h, hệ thống song hành hai bên 3 làn mỗi bên và hai hầm chui tại nút giao Bình Lợi và Bình Phước. Tổng vốn đầu tư dự án gần 21.000 tỷ đồng theo hình thức BOT, trong đó ngân sách thành phố góp hơn 14.600 tỷ đồng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Phối cảnh Quốc lộ 13 sau khi mở rộng. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Tuyến Quốc lộ 1 - cửa ngõ phía Tây, từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh dài gần 10 km cũng được mở rộng lên 60 m với 10 - 12 làn xe, trong đó 6 - 8 làn chính giữa tốc độ 80 km/h và đường song hành hai bên dành cho xe hỗn hợp và xe máy. Quy hoạch còn bao gồm xây cầu vượt, hầm chui và mở rộng thêm cầu mới tại giao lộ Kinh Dương Vương - Trần Đại Nghĩa cũng như cầu bên cạnh cầu Bình Điền. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 16.285 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố chi hơn 9.600 tỷ đồng cho bồi thường, tái định cư.

Phối cảnh quốc lộ 1 - cửa ngõ phía Tây TPHCM sau khi hoàn thành mở rộng.

Còn quốc lộ 22 - cửa ngõ Tây Bắc nối TPHCM với cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) sẽ mở rộng đoạn An Sương đến đường Vành đai 3 dài 8 km lên 60 m với 10 làn xe và xây dựng 7 cầu vượt tại các nút giao lớn. Dự án có vốn hơn 10.400 tỷ đồng; trong đó ngân sách TPHCM đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng cho bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đường trục Bắc - Nam (đường Nguyễn Hữu Thọ) - cửa ngõ phía Nam thành phố dài hơn 8 km (từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành) cũng được nâng cấp lên 60 m với tuyến trên cao dài khoảng 6,6 km gồm 4 làn ôtô, tốc độ 80 km/h cùng hệ thống song hành hai bên mỗi bên 3 làn. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 9.894 tỷ đồng, trong đó phần ngân sách gần 3800 tỷ đồng đảm nhiệm giải phóng mặt bằng và đầu tư hai nút giao trọng điểm. Phần còn lại triển khai theo hình thức BOT (khoảng hơn 6.100 tỷ đồng).

Phối cảnh một đoạn của dự án đường trục Bắc - Nam sau khi hoàn thành nâng cấp, mở rộng.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường mới đây, đối với từng dự án cụ thể gồm quốc lộ 1, quốc lộ 13, quốc lộ 22 và đường trục Bắc - Nam, các địa phương có trách nhiệm hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong quý I năm nay; đồng thời các hồ sơ liên quan như báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ môi trường và phương án kiến trúc phải được hoàn thiện đúng thời hạn đã đặt ra.

Cụ thể, với dự án mở rộng Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh Bình Dương), thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức hoàn tất công tác chi trả bồi thường và thu hồi đất trong quý I để tạo điều kiện triển khai các bước tiếp theo.

Tại dự án quốc lộ 1 (đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh Tây Ninh), lãnh đạo TPHCM cũng yêu cầu các địa phương liên quan tập trung hoàn thiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng kế hoạch, đặc biệt là việc phê duyệt phương án bồi thường tại các phường, xã liên quan.

Đối với quốc lộ 22 (đoạn từ An Sương đến Vành đai 3), lãnh đạo TPHCM yêu cầu phê duyệt phương án bồi thường tại các xã, phường liên quan được hoàn tất trong quý I, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng.

Đối với dự án đường trục Bắc - Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh nối đến cao tốc Bến Lức - Long Thành), báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án thành phần 1 phải được hoàn thiện và trình trong quý II.