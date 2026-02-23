Bất ngờ hình ảnh đường phố TPHCM trong sáng đầu tiên đi làm sau Tết

TPO - Trong buổi sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều tuyến đường chính ở TPHCM thông thoáng bất ngờ, khác hẳn với hình ảnh ùn ứ thường thấy sau những kỳ nghỉ lễ dài ngày trước kia.

Nút giao Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn thông thoáng bất ngờ vào giờ cao điểm sáng 23/2.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào giờ cao điểm sáng 23/2 (mùng 7 Tết), phần lớn các trục đường như Cách Mạng Tháng Tám, 3 tháng 2, Điện Biên Phủ, Võ Nguyên Giáp và nhiều tuyến nội đô khác, các phương tiện đều di chuyển ổn định, không xảy ra ùn ứ.

Các cửa ngõ vào thành phố như Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Trường Chinh, Cộng Hòa… cũng thông thoáng, không xảy ra cảnh ùn ứ kéo dài ở các giao lộ.

Khu vực đường Trường Chinh - vốn là "điểm nóng" giao thông vào giờ cao điểm sáng, thông thoáng bất ngờ vào sáng nay.

Tương tự, giao thông trên đường Cộng Hòa (hướng từ cửa ngõ Tây Bắc vào trung tâm thành phố) cũng thuận lợi trong buổi sáng mùng 7 Tết.

Tại khu vực cửa ngõ phía Đông và phía Tây, tuy lượng ôtô và xe máy hướng vào trung tâm đã tăng so với sáng 6 Tết nhưng nhìn chung mật độ phương tiện vẫn ở mức ổn định. Lực lượng chức năng phối hợp điều tiết, đảm bảo giao thông đi lại thông suốt trong ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết.

“Tôi đi từ nhà đến công ty ở đường Mai Chí Thọ sáng nay, thấy giao thông thông thoáng hơn mong đợi.”- anh Nguyễn Nhật Phong (phường Phú Định) chia sẻ.

Đường R12 (hướng từ khu đô thị Thủ Thiêm lên cầu Ba Son về trung tâm TPHCM) vào sáng mùng 7 Tết.

Trong khi đó, ông Lâm Minh Nhựt (tài xế xe công nghệ) cho biết, lưu lượng xe sáng nay ở khu vực trung tâm đã tăng so với những ngày nghỉ Tết trước đó. Tuy nhiên, đường phố vẫn khá thông thoáng, việc di chuyển dễ dàng.

“Có thể vì một số nơi chưa khai trương, nhân viên chưa đi làm trở lại nên đường phố vẫn chưa đông đúc như ngày thường”- ông Nhựt nhận định.

Tại nút giao thông Hàng Xanh, phương tiện lưu thông thuận lợi, không xảy ra cảnh ùn tắc.

Khu vực ngã tư Hàng Xanh thông thoáng, khác với ngày thường

Dòng xe di chuyển qua cầu vượt nút giao thông Hàng Xanh vào sáng mùng 7 Tết.

Đường Ung Văn Khiêm- vốn là "điểm nóng" vào giờ cao điểm sáng ở khu vực quận Bình Thạnh (cũ), cũng khá thông thoáng trong sáng nay.

Trên cầu Sài Gòn (hướng từ TP Thủ Đức cũ vào trung tâm TPHCM), dòng xe di chuyển ổn định.

Khu vực đường Điện Biên Phủ - vòng xoay Điện Biên Phủ hướng về trung tâm thành phố lúc 8h sáng.

Dòng phương tiện di chuyển ổn định trên đường Hoàng Sa hướng về phường Sài Gòn.

Sự an toàn, lưu thông thông suốt trên đường phố sáng nay diễn ra trong bối cảnh TPHCM và các tỉnh lân cận đã tăng cường phân luồng, bố trí lực lượng điều tiết trước và sau kỳ nghỉ Tết, nhằm ngăn chặn tình trạng ùn tắc kéo dài như những năm trước.