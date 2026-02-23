Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Nguyễn Hoài
TPO - Tình trạng mưa phùn, mưa nhỏ còn kéo dài ở khu vực Đông Bắc Bộ trong sáng nay (23/2), từ trưa chiều mưa giảm, trời hửng nắng. Sang ngày 24/2, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ rải rác vào sáng. Hai ngày 25-26/2, miền Bắc có mưa rào rải rác.

Khu vực Đông Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Từ đêm có mưa nhỏ, gió nhẹ. Sáng và đêm, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Sáng và đêm, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; gió nhẹ. Sáng và đêm, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ; nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Dự báo đêm nay và sáng mai (24/2), khu vực Đông Bắc Bộ gồm Hà Nội tiếp tục có mưa nhỏ rải rác. Trong hai ngày 25-26/3, miền Bắc chuyển sang thời tiết nhiều mây, có mưa rào rải rác trong ngày, trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Miền Bắc hôm nay và ngày mai (23-24/2) sẽ có mưa nhỏ rải rác vào đêm và sáng.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 25-27 độ.

Quảng Trị và Huế hôm nay trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 28-30 độ.

Dự báo khoảng đêm 24 và ngày 25/2 khu vực từ Thanh Hóa đến Huế khả năng có mưa rải rác.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông từ 34-36 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Nam Bộ tiếp tục duy trì nền nhiệt cao, khu vực Đông Nam Bộ có nắng nóng diện rộng.

Nguyễn Hoài
