Cảnh sát giao thông mở đường đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu

TPO - Nhận đề nghị hỗ trợ về việc có cháu bé trên xe 16 chỗ bị sốt cao, co giật cần hỗ trợ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường, phân luồng, giúp ô tô chở nạn nhân kịp thời đến bệnh viện.

Ngày 22/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh vừa hỗ trợ đưa một cháu bé bị sốt cao, co giật đi cấp cứu.

Lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ kịp thời đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu.

Theo đó, vào sáng hôm qua (21/2), khi đang tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Lê Lợi (phường Sầm Sơn), tổ công tác phát hiện ô tô khách 16 chỗ do anh Phạm Hữu Lập (SN 1985, trú xã Tượng Lĩnh) điều khiển, di chuyển từ phường Hạc Thành về phường Sầm Sơn, phát tín hiệu đề nghị hỗ trợ.

Nam tài xế cho biết trên xe có cháu bé 3 tuổi ở trú xã Nông Cống, đang bị sốt cao, co giật, cần được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu khẩn cấp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông lúc này sử dụng phương tiện chuyên dụng, bật tín hiệu ưu tiên, tổ chức dẫn đường, phân luồng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để xe chở cháu bé di chuyển an toàn, kịp thời đến Bệnh viện Phục hồi chức năng Trung ương (phường Sầm Sơn) cấp cứu.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, sức khỏe cháu bé đã dần ổn định.