Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cảnh sát giao thông mở đường đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận đề nghị hỗ trợ về việc có cháu bé trên xe 16 chỗ bị sốt cao, co giật cần hỗ trợ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường, phân luồng, giúp ô tô chở nạn nhân kịp thời đến bệnh viện.

Ngày 22/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh vừa hỗ trợ đưa một cháu bé bị sốt cao, co giật đi cấp cứu.

zq.jpg
Lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ kịp thời đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu.

Theo đó, vào sáng hôm qua (21/2), khi đang tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Lê Lợi (phường Sầm Sơn), tổ công tác phát hiện ô tô khách 16 chỗ do anh Phạm Hữu Lập (SN 1985, trú xã Tượng Lĩnh) điều khiển, di chuyển từ phường Hạc Thành về phường Sầm Sơn, phát tín hiệu đề nghị hỗ trợ.

Nam tài xế cho biết trên xe có cháu bé 3 tuổi ở trú xã Nông Cống, đang bị sốt cao, co giật, cần được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu khẩn cấp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông lúc này sử dụng phương tiện chuyên dụng, bật tín hiệu ưu tiên, tổ chức dẫn đường, phân luồng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để xe chở cháu bé di chuyển an toàn, kịp thời đến Bệnh viện Phục hồi chức năng Trung ương (phường Sầm Sơn) cấp cứu.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, sức khỏe cháu bé đã dần ổn định.

Hoàng Phúc
#Cảnh sát giao thông #cấp cứu #bé co giật #đưa đi bệnh viện #quảng xương #hỗ trợ y tế #Thanh Hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục