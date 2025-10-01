CSGT chạy đua với thời gian, 25 phút đưa cháu bé xuất huyết não đi cấp cứu

TPO - Trong 25 phút sinh tử, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã dùng xe đặc chủng hú còi, mở đường trên tuyến Hồ Chí Minh để đưa bé trai 11 tuổi bị xuất huyết não đến bệnh viện, giành lại cơ hội sống cho em.

Ngày 1/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong lúc tuần tra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đắk Mil), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4 - Đức Lập, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời hỗ trợ đưa cháu P.T.D. (11 tuổi, trú xã Quảng Trực) đi cấp cứu.

Cháu bé được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.

Trước đó, chiều 30/9, cháu D. bị ngã đập đầu xuống nền xi măng khi vui chơi cùng bạn tại trường học, dẫn đến xuất huyết não. Sau đó, gia đình đã thuê xe đưa cháu sang Đắk Lắk chữa trị nhưng không quen đường, lưu lượng phương tiện đông nên nhờ lực lượng CSGT giúp đỡ.

Ngay lập tức, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4 - Đức Lập đã dùng xe đặc chủng hú còi dẫn đường, đồng thời liên hệ trước với Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột để chuẩn bị tiếp nhận. Chỉ sau 25 phút, cháu bé đã được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.

Lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết, nhờ sự linh hoạt hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp là việc làm cần thiết, góp phần tăng cơ hội cứu sống bệnh nhân trong “giờ vàng”.