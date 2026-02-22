Sự kiện, hội thảo, tọa đàm: Kiến tạo và lan tỏa

TP - Năm 2025, Tiền Phong không chỉ kể câu chuyện thời cuộc, mà trực tiếp bước vào dòng chảy ấy bằng những diễn đàn đối thoại, sự kiện cộng đồng và hoạt động xã hội bền bỉ. Mỗi chương trình là một điểm chạm của niềm tin, nơi giá trị được kiến tạo và lan tỏa theo cách lặng lẽ nhưng dài lâu.

Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật của Báo Tiền Phong trong vai trò một cơ quan báo chí luôn gắn bó chặt chẽ với đời sống xã hội. Từ các diễn đàn chính sách mang tính thời sự, hội thảo chuyên đề giàu hàm lượng trí tuệ đến chuỗi sự kiện cộng đồng bền bỉ theo năm tháng, Tiền Phong tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một tờ báo tiên phong: đổi mới nhưng không rời gốc, năng động nhưng vẫn điềm đạm và trách nhiệm.

Đối thoại thời sự – Không gian của trí tuệ và trách nhiệm

Lễ thượng cờ tại Khu di tích Vĩ tuyến 17 (Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải) trong Giải Vô địch quốc gia Tiền Phong Marathon lần thứ 66 năm 2025

Trong bối cảnh kinh tế – xã hội nhiều biến động, Tiền Phong phát huy rõ nét thế mạnh tổ chức các hội thảo, tọa đàm mang tính định hướng. Hơn 15 chương trình lớn nhỏ được triển khai theo hướng đa nền tảng, đa góc nhìn, quy tụ lãnh đạo các bộ, ngành, chuyên gia đầu ngành và cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc phát biểu khai mạc sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2025

Nhiều hội thảo tập trung vào các vấn đề doanh nghiệp và thị trường, trong đó có những tọa đàm bàn sâu về thị trường vàng, môi trường đầu tư – kinh doanh và các yếu tố vĩ mô tác động trực tiếp đến sản xuất, tiêu dùng. Các diễn đàn không chỉ phản ánh “nhiệt độ” thị trường mà còn gợi mở giải pháp, tạo thêm tham chiếu cho quản lý và hoạch định chính sách.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tham dự Hội thảo do báo Tiền Phong tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa

Ở góc nhìn phát triển vùng, các hội thảo về du lịch và kinh tế địa phương tiếp tục là điểm nhấn. Hội thảo về Khánh Hòa trong tầm nhìn trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, cùng các diễn đàn du lịch tại Ninh Bình, Nghệ An, Khánh Hòa, đã làm rõ tiềm năng, lợi thế và hướng đi bền vững của từng địa phương trong bức tranh phát triển chung.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong trao học bổng cho Thủ khoa vượt khó trong lễ trao học bổng lần thứ 10

Song song đó, các hội thảo về y tế – dược phẩm được triển khai với cách tiếp cận gần gũi, dễ hiểu nhưng vẫn đảm bảo chiều sâu chuyên môn, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và thúc đẩy sự minh bạch của thị trường.

Không chỉ phản ánh thông tin, các hoạt động trong năm cho thấy Tiền Phong ngày càng chú trọng chiều sâu nội dung, đối thoại thực chất và giá trị sử dụng lâu dài cho cộng đồng, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách.

Hệ sinh thái sự kiện – Giá trị được nuôi dưỡng

Hành trình 10 năm của học bổng Nâng bước Thủ khoa đã hỗ trợ hàng nghìn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Năm 2025 cũng ghi dấu thành công của chuỗi sự kiện mang thương hiệu Tiền Phong, nơi giá trị chuyên môn, tính cộng đồng và sức lan tỏa xã hội được kết hợp hài hòa.

Khoảnh khắc đăng quang của Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh (phải)

Tiền Phong Marathon tiếp tục khẳng định vị thế là giải chạy lâu đời nhất Việt Nam, không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là hành trình kết nối lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc qua những cung đường giàu cảm xúc.

Ở lĩnh vực golf, Giải Vô địch Golf Quốc gia và Giải Golf Tài năng Trẻ góp phần xây dựng chuẩn mực chuyên môn, đồng thời tạo không gian giao lưu lành mạnh cho cộng đồng doanh nhân và vận động viên trẻ.

Các vận động viên đạt thành tích cao trong Giải Vô địch Golf quốc gia – Gia Lai 2025

Trong mảng tài chính – công nghệ, các sự kiện lớn của Tiền Phong, trong đó có Ngày Thẻ Việt Nam 2025, trở thành điểm hẹn quen thuộc của hệ sinh thái ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán và doanh nghiệp công nghệ. Cách tổ chức trẻ trung, giàu trải nghiệm giúp lan tỏa xu hướng thanh toán không tiền mặt và thúc đẩy tài chính số trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Mỗi năm Chủ Nhật Đỏ thu hút hàng chục nghìn đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu cứu người

Hoa hậu Việt Nam cũng là dấu ấn tiếp tục giữ vững vị thế là cuộc thi nhan sắc mang giá trị bền vững, tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái, gắn liền với nhiều hoạt động xã hội giàu ý nghĩa.

Bên cạnh đó, các chương trình xã hội đã trở thành “dấu ấn” của Tiền Phong như Chủ Nhật Đỏ – Hiến máu cứu người và Học bổng Nâng bước Thủ khoa vẫn được duy trì đều đặn, bền bỉ lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp sức cho hàng chục nghìn người và hàng trăm học sinh, sinh viên vượt khó.

2026 kiến tạo giá trị cho cộng đồng

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, Tiền Phong xác lập tâm thế mới: lấy chiều sâu làm thước đo. Các hoạt động sẽ được tinh lọc, tập trung vào chất lượng nội dung, trải nghiệm người tham gia và giá trị lan tỏa dài hạn. Những lĩnh vực trọng tâm như tài chính – ngân hàng, bất động sản, du lịch, công nghệ, môi trường và phát triển bền vững sẽ tiếp tục được theo đuổi theo hướng chuyên sâu và thực chất.

Với Tiền Phong, mỗi hội thảo, mỗi sự kiện không chỉ là một dấu mốc truyền thông, mà là một viên gạch bền bỉ góp phần dựng xây niềm tin. Hành trình 2026 vì thế không chỉ là hành trình tổ chức sự kiện, mà là hành trình kiến tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng và xã hội.