Xử lý hơn 23% số điểm ùn tắc giao thông

TP - Đánh giá về tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội cho rằng còn diễn biến phức tạp; tuy nhiên trong năm 2025, liên ngành Sở Xây dựng - Công an thành phố đã thực hiện một số giải pháp đồng bộ nên đã xử lý được 9/38 điểm ùn tắc (khoảng 23%). Năm 2026, liên ngành tiếp tục thực hiện các giải pháp tổng thể để từng bước khắc phục 5 vấn đề trọng tâm của đô thị Hà Nội.

9/38 điểm ùn tắc đã được xử lý

Ban An toàn thành phố Hà Nội cho biết, trong năm 2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội có tổng số 38 điểm, trục tuyến đường ùn tắc giao thông; trong số này có 20 điểm chuyển tiếp từ năm 2024 và 5 điểm, 13 trục tuyến đường ùn tắc phát sinh năm 2025.

Nút giao Láng - Yên Lãng là một trong 9 điểm ùn tắc được liên ngành Sở Xây dựng - Công an xử lý trong năm 2025. Ảnh: Trọng Đảng

“Sở Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra hiện trạng, đánh giá nguyên nhân và nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý. Trong đó, tập trung vào các điểm, tuyến đường ùn tắc năm 2025 và sắp xếp thứ tự ưu tiên xử lý để đề xuất, báo cáo thành phố phương án xử lý từng điểm. Đến tháng 12/2025, Sở Xây dựng đã thống nhất với Công an Thành phố xử lý được 9/38 điểm ùn tắc giao thông” - Ông Đào Duy Phong, Ủy viên thường trực Ban An toàn giao thông thành phố - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thông tin.

26% xe buýt trên địa bàn Hà Nội là phương tiện giao thông xanh (xe buýt điện, khí nén)

Các điểm ùn tắc giao thông thường xuyên trên địa bàn thành phố trong năm 2025 đã được liên ngành Sở Xây dựng - Công an xử lý, gồm: Nút giao Lĩnh Nam - Đỗ Mười; đầu cầu vượt Mễ Trì; đường Cương Kiên; Hai đầu cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ; Nút giao Láng - Yên Lãng; Điện Biên Phủ - Trần Phú; Trên đường Trần Nhật Duật (cửa khẩu Chương Dương Độ); Khu vực đầu cầu Kim Đồng; Nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung; Nút giao La Thành - Giảng Võ.

Với các điểm hay xảy ra tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, ông Phong cho biết, trong năm 2025, Ban An toàn giao thông thành phố đã rà soát các điểm hay xảy ra tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố; phát hiện 3 “điểm đen” hay xảy ra tai nạn, gồm cầu Thanh Trì, đường Hồ Chí Minh, QL21A. Tính đến cuối năm 2025, các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đã được liên ngành xử lý, xóa bỏ.

Công tác kiểm tra - xử lý vi phạm, quản lý xe, sát hạch diễn ra thường xuyên, liên tục. Lực lượng Công an thành phố đã kiểm tra xử lý trên 264.000 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 621 tỷ đồng; đăng ký mới hơn 72.000 ôtô và 205.536 mô tô - nâng tổng số phương tiện đang quản lý: 8,1 triệu phương tiện (trong đó: 1,1 triệu ô tô và 6,9 triệu xe mô tô); Tiếp nhận, duyệt tổng số: 211.368 hồ sơ cấp, đổi GPLX…

Vận tải công cộng xanh đạt tỷ lệ cho cả năm 2026

Công tác chuyển đổi phương tiện giao thông xanh theo chủ trương của Chính phủ và Thành ủy Hà Nội được Ban An toàn giao thông thành phố cho biết, đạt được nhiều kết quả tích cực; cùng với đó đã tham mưu cho UBND thành phố đưa ra giải pháp thực hiện có tính lâu dài, bền vững, giúp thành phố sớm đưa ra mục tiêu đến năm 2030 toàn bộ phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn là phương tiện giao thông xanh - vượt 5 năm so với thời gian Chính phủ yêu cầu là năm 2035.

Riêng trong năm 2025, bằng nhiều giải pháp có hiệu quả, Sở Xây dựng đã chấp thuận đưa gần 200 xe buýt chạy điện vào hoạt động, nâng tổng số xe buýt điện, xe buýt chạy khí nén (động cơ không khói) trên địa bàn thành phố lên hơn 400 xe, thuộc 27 tuyến buýt. Với số lượng này đã giúp thành phố đạt tỷ lệ xanh hóa đoàn phương tiện xe buýt trong năm 2025 là 26% - vượt cả chỉ tiêu Thành ủy yêu cầu cho cả năm 2026 là 20%.

Với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trong năm 2026, Ban An toàn giao thông thành phố cho biết, liên ngành Sở Xây dựng - Công an thành phố và chính quyền các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ đạo, chỉ thị của Trung ương và thành phố.

Trong đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai các giải pháp giảm ùn tắc giao thông, triển khai đồng bộ các giải pháp trước mắt và giải pháp lâu dài; tiếp tục duy trì 4 Tổ giúp việc và 1 Tổ công tác liên ngành thường xuyên rà soát, xử lý kịp thời các bất cập trong công tác tổ chức giao thông. Tiếp tục giảm các vụ TNGT trên cả ba tiêu chí, giảm số điểm ùn tắc từ 10 đến 15%, không để các điểm ùn tắc kéo dài trên 30 phút…

Ngay từ đầu năm 2026, giải pháp đang được Ban An toàn giao thông thành phố triển khai là đang cùng với các sở ngành xây dựng, hoàn thiện đề án tổng thể khắc phục 5 vấn đề trọng tâm của đô thị, gồm: trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập và vệ sinh an toàn thực phẩm.