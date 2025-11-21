Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Cảnh sát giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt dưới hố sâu

TPO - Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội vừa giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt dưới hố sâu ở núi Trầm, thuộc thôn Long Châu Miếu, phường Chương Mỹ.

2-7822.jpg
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNHC đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo đó, khoảng 13h47 ngày 20/11, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc 2 cháu bé bị mắc kẹt dưới một hố sâu tại khu vực núi Trầm, thuộc thôn Long Châu Miếu.

Ngay sau đó, Đội CC&CNCH khu vực số 28 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội được điều động nhanh chóng đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, nhận định địa hình khu vực núi đá phức tạp, việc tiếp cận hố sâu gặp nhiều khó khăn, các cán bộ, chiến sĩ triển khai trinh sát, tiếp cận khu vực xảy ra sự cố để xác định chính xác vị trí các nạn nhân.

1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ sơ cứu nạn nhân.

Lực lượng cứu nạn đồng thời tổ chức sơ cứu ban đầu và sử dụng thiết bị chuyên dụng để triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ.

Mặc dù công tác cứu hộ diễn ra trong điều kiện địa hình hiểm trở, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, các biện pháp kỹ thuật đã được triển khai khẩn trương, đồng bộ.

Sau một thời gian nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã đưa được 2 nạn nhân ra khỏi hố sâu và chuyển tới vị trí an toàn.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình đi dã ngoại cùng gia đình tại khu vực núi Trầm, cháu trai 4 tuổi và cháu gái 14 tuổi đã trượt chân rơi xuống hố sâu và bị mắc kẹt, không thể tự thoát lên.

Hiện sức khỏe của hai cháu đã ổn định.

Thanh Hà
