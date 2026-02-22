Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Dòng người xếp hàng, đội mưa du xuân Hà Nội mùng 6 Tết

Lộc Liên

TPO - Chiều mùng 6 Tết, bất chấp mưa phùn, nhiều du khách nước ngoài vẫn kiên nhẫn xếp hàng vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ghé chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, hòa vào không khí du xuân cùng người dân Thủ đô.

tp-khach-nuoc-ngoai-doi-mua-tham-chua-chien-viet-nam-2.png
Chiều muộn mùng 6 Tết﻿, trong cơn mưa phùn lất phất, anh Ngô Toàn (trú tại An Khánh, Hà Nội) vẫn cùng vợ đưa con trai 4 tuổi đến phủ Tây Hồ lễ đầu năm. “Cả nhà muốn tranh thủ ngày nghỉ cuối cùng để đi lễ, cầu mong một năm mới bình an, khỏe mạnh”, anh Toàn nói.
tp-khach-nuoc-ngoai-doi-mua-tham-chua-chien-viet-nam-3.jpg
tp-khach-nuoc-ngoai-doi-mua-tham-chua-chien-viet-nam-5.jpg
tp-phu-tay-ho-4.jpg
Không riêng gia đình anh Toàn, từ đầu giờ chiều, từng dòng người từ khắp nơi đổ về phủ Tây Hồ khiến khuôn viên di tích luôn trong tình trạng chật kín. Nhiều người phải đội lễ lên đầu, chậm rãi len qua biển người để vào bên trong thắp hương.
tp-khach-nuoc-ngoai-doi-mua-tham-chua-chien-viet-nam-19.jpg
tp-khach-nuoc-ngoai-doi-mua-tham-chua-chien-viet-nam-17.jpg
Cách đó không xa, chùa Trấn Quốc cũng đông kín du khách trong và ngoài nước. Nhiều đoàn khách quốc tế tranh thủ ghé thăm ngôi chùa cổ ven Hồ Tây để vãn cảnh, tìm hiểu văn hóa tín ngưỡng Việt Nam.
tp-khach-nuoc-ngoai-doi-mua-tham-chua-chien-viet-nam-15.jpg
Bà Meena - du khách đến từ Ấn Độ - cho biết gia đình đang có chuyến du lịch tại Việt Nam nên chọn chùa Trấn Quốc là một trong những điểm dừng chân đầu tiên ở Hà Nội. “Dù rất đông người, nhưng ai cũng đi nhẹ, nói khẽ và thành tâm thắp hương﻿. Sự trật tự và không khí trang nghiêm ở đây khiến tôi rất ấn tượng”, bà Meena chia sẻ.
tp-khach-nuoc-ngoai-doi-mua-tham-chua-chien-viet-nam-27.jpg
Tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mưa không làm vơi dòng người xếp hàng chờ vào Lăng. Từ sáng đến chiều, hàng dài du khách kiên nhẫn chờ đến lượt vào Lăng viếng Bác.
tp-khach-nuoc-ngoai-doi-mua-tham-chua-chien-viet-nam-26.jpg
Anh Hứa Vỹ Thành - du khách Trung Quốc - chia sẻ cùng gia đình quyết định đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay khi đặt chân tới Hà Nội: “Tôi muốn tận mắt tìm hiểu thêm về cuộc đời giản dị và lòng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh﻿, những điều trước đây tôi chỉ biết qua sách báo”.
tp-khach-nuoc-ngoai-doi-mua-tham-chua-chien-viet-nam-1.png
Theo anh Nguyễn Văn Hiệp - hướng dẫn viên du lịch đến từ Quảng Ninh, lượng khách quốc tế đến Hà Nội dịp Tết Nguyên đán năm nay tăng nhẹ so với các năm trước. Dù chưa bùng nổ như kỳ vọng của nhiều doanh nghiệp lữ hành, nhưng thị trường đã phát đi những tín hiệu tích cực.
tp-khach-nuoc-ngoai-doi-mua-tham-chua-chien-viet-nam-18.jpg
“Tôi thấy rõ sự thay đổi về xu hướng của khách. Không chỉ đông hơn, chất lượng dòng khách cũng cao hơn, họ chuộng tour tốt, dịch vụ tốt và nhu cầu mua sắm cũng tăng”, anh Hiệp nhận xét.
tp-khach-nuoc-ngoai-doi-mua-tham-chua-chien-viet-nam-3.png
Số liệu từ Sở Du lịch Hà Nội﻿ cho thấy, trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Thủ đô đón khoảng 1,34 triệu lượt khách, tăng hơn 36% so với Tết 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 217.000 lượt, tăng tới 55%; còn lại là khách nội địa. Tổng thu từ du lịch ước đạt 4.870 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước.
tp-khach-nuoc-ngoai-doi-mua-tham-chua-chien-viet-nam-29.jpg
Các thị trường dẫn đầu lượng khách đến Hà Nội dịp Tết gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pháp, Anh, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Đức… cho thấy sự phục hồi rõ nét và xu hướng đa dạng hóa nguồn khách quốc tế.

Để phục vụ nhu cầu du xuân, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng đã miễn phí vé tham quan tại 17 di tích, danh thắng từ mùng 4 đến hết mùng 6 Tết, góp phần thu hút đông đảo người dân và du khách đến thăm, trải nghiệm.

Lộc Liên
#du xuân #Hà Nội #khách quốc tế #Lăng Bác #chùa Trấn Quốc #phủ Tây Hồ

Xem thêm

Cùng chuyên mục