Dòng người xếp hàng, đội mưa du xuân Hà Nội mùng 6 Tết

Để phục vụ nhu cầu du xuân, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng đã miễn phí vé tham quan tại 17 di tích, danh thắng từ mùng 4 đến hết mùng 6 Tết, góp phần thu hút đông đảo người dân và du khách đến thăm, trải nghiệm.