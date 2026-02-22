Dòng người xếp hàng, đội mưa du xuân Hà Nội mùng 6 Tết

TPO - Chiều mùng 6 Tết, bất chấp mưa phùn, nhiều du khách nước ngoài vẫn kiên nhẫn xếp hàng vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ghé chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, hòa vào không khí du xuân cùng người dân Thủ đô.
Không riêng gia đình anh Toàn, từ đầu giờ chiều, từng dòng người từ khắp nơi đổ về phủ Tây Hồ khiến khuôn viên di tích luôn trong tình trạng chật kín. Nhiều người phải đội lễ lên đầu, chậm rãi len qua biển người để vào bên trong thắp hương.
Cách đó không xa, chùa Trấn Quốc cũng đông kín du khách trong và ngoài nước. Nhiều đoàn khách quốc tế tranh thủ ghé thăm ngôi chùa cổ ven Hồ Tây để vãn cảnh, tìm hiểu văn hóa tín ngưỡng Việt Nam.
Tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mưa không làm vơi dòng người xếp hàng chờ vào Lăng. Từ sáng đến chiều, hàng dài du khách kiên nhẫn chờ đến lượt vào Lăng viếng Bác.
Để phục vụ nhu cầu du xuân, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng đã miễn phí vé tham quan tại 17 di tích, danh thắng từ mùng 4 đến hết mùng 6 Tết, góp phần thu hút đông đảo người dân và du khách đến thăm, trải nghiệm.