Khách du lịch mang tới vùng sông nước hàng nghìn tỷ đồng dịp Tết

TPO - Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, du lịch An Giang ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng khi đón hơn 1,7 triệu lượt khách, tăng trên 37% so với cùng kỳ, tổng thu đạt hơn 2.600 tỷ đồng. Tương tự, Đồng Tháp, Vĩnh Long cũng ghi nhận lượng khách du lịch tăng 2 con số dịp Tết.

Sở Du lịch An Giang cho biết, trong 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ 27 tháng Chạp đến mùng 6), toàn tỉnh ước đón trên 1,7 triệu lượt khách, tăng hơn 37% so với cùng kỳ Tết trước. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 98.600 lượt, tăng gần 29%; khách nội địa chiếm phần lớn với hơn 1,6 triệu lượt.

Đáng chú ý, khách lưu trú tại An Giang trên 248.600 lượt, tăng tới gần 52%. Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 2.622 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ; công suất phòng bình quân đạt hơn 78%.

Riêng khu vực Phú Quốc tiếp tục điểm sáng, khi đón 365.818 lượt khách, tăng gần 30%; trong đó khách quốc tế đạt gần 93.000 lượt.

Khách quốc quốc tế đến Phú Quốc tăng mạnh.

Tại các điểm du lịch trọng điểm của An Giang như Núi Sam, Núi Cấm, rừng tràm Trà Sư, Cồn Én… không khí du xuân diễn ra sôi động với nhiều hoạt động đặc sắc, thu hút đông người tham gia. Các sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng tiếp tục thu hút đông đảo du khách. Đáng chú ý, khu đô thị Phú Cường (Rạch Giá) đưa vào khai thác khu nhạc nước, tạo điểm nhấn mới phục vụ người dân và du khách.

Trong khi đó, tại Phú Quốc, hàng loạt sản phẩm giải trí quy mô lớn góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

Tuy nhiên, ngành du lịch An Giang cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như hạ tầng giao thông liên vùng chưa đồng bộ, giá dịch vụ tại một số điểm còn cao, đặc biệt tại Phú Quốc. Sự cố kỹ thuật tại tuyến cáp treo Hòn Thơm (Phú Quốc) ngày 19/2 đã ảnh hưởng đến lịch trình của du khách, dù được khắc phục kịp thời, đảm bảo an toàn.

Tại Đồng Tháp, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh này cho biết, tính đến mùng 4 Tết, toàn tỉnh ước đón hơn 422.500 lượt khách du lịch, tăng 10% so cùng kỳ. Trong đó, có 22.500 lượt khách quốc tế, tăng 16% so cùng kỳ. Tổng thu du lịch đạt 170 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ.

Theo Sở VH-TT&DL Đồng Tháp, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài nhiều ngày tạo điều kiện thuận lợi để người dân chủ động sắp xếp thời gian du xuân, tham quan, vui chơi giải trí đã góp phần kích cầu du lịch, thương mại và dịch vụ. Tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông người dân và du khách, như: Chợ hoa Xuân, Đường hoa Xuân…

Tại Vĩnh Long, Sở VH-TT&DL tỉnh cho hay, trong 7 ngày Tết (đến mùng 4 Tết), tỉnh ước đón trên 161.700 lượt khách du lịch, tăng gần 11% so với cùng kỳ; trong đó có gần 23.000 lượt khách quốc tế, tăng gần 27% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch đạt trên 145 tỉ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng lưu trú bình quân đạt 50 - 65% với các điểm du lịch cho thấy tín hiệu du lịch phát triển mạnh mẽ ngay đầu năm mới.

Sở Du lịch An Giang cho biết, để phục vụ mùa cao điểm, ngành du lịch địa phương đã tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu các cơ sở kinh doanh niêm yết giá công khai; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng “chặt chém” du khách. Công tác trực Tết, tiếp nhận thông tin và xử lý tình huống phát sinh được duy trì liên tục.

Các khu, điểm du lịch Phú Quốc tấp nập du khách trong kỳ nghỉ Tết.

"Nhìn chung, các hoạt động du lịch và công tác ngoại vụ trong dịp Tết được triển khai đồng bộ, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, không phát sinh vụ việc phức tạp liên quan yếu tố nước ngoài", Sở Du lịch An Giang đánh giá.