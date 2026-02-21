Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Thích thú du lịch cưỡi ngựa ở Măng Đen

Nguyễn Ngọc
TPO - Giữa không gian rừng thông, rừng cổ thụ xanh mát, sản phẩm du lịch cưỡi ngựa ngắm đại ngàn Măng Đen đang mang lại trải nghiệm mới mẻ, khác biệt cho du khách trong những ngày đầu xuân.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, bên cạnh các hoạt động du xuân quen thuộc, nhiều du khách khi đến Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) thích thú với loại hình cưỡi ngựa khám phá rừng già. Sản phẩm du lịch này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, trở thành điểm nhấn trong bức tranh du lịch đầu năm của địa phương.

Dịp Tết, trại duy trì khoảng 30 con ngựa thuộc nhiều giống khác nhau, được chăm sóc và huấn luyện bài bản để phục vụ du khách. Ngoài tham quan, chụp ảnh, thưởng thức cà phê giữa không gian thiên nhiên, các tour cưỡi ngựa xuyên rừng thông, rừng già luôn trong tình trạng kín lịch.

tp-4217.jpg
tp-4219.jpg
tp-4207.jpg
Hoạt động cưỡi ngựa giữa đại ngàn Măng Đen thu hút khách dịp Tết.

Mỗi ngày trại ngựa đón hàng trăm lượt khách. Riêng hoạt động cưỡi ngựa khám phá rừng diễn ra liên tục từ sáng đến chiều. Trên những cung đường đất uốn lượn, giữa triền thông bạt ngàn, rừng cổ thụ xanh thẳm và các vạt hoa anh đào khoe sắc, du khách thong dong trên lưng ngựa, hít thở không khí trong lành, cảm nhận nhịp sống chậm rãi hiếm có.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm, hành trình còn được thêm "gia vị” khi các nài ngựa trực tiếp giới thiệu về lịch sử hình thành, đặc trưng sinh thái của từng khu rừng. Những câu chuyện giản dị nhưng giàu thông tin khiến chuyến đi trở nên sinh động, để lại ấn tượng khó quên với nhiều du khách.

tp-4197.jpg
Du khách trải nghiệm cưỡi ngựa.
tp-4200.jpg
tp-4209.jpg
tp-4195.jpg
Mỗi chú ngựa sẽ có một nài ngựa đi kèm để dẫn dắt ngựa.

Bà Vũ Thị Hồng Phương - Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen - cho biết, giữa nhiều sản phẩm du lịch, cưỡi ngựa ngắm đại ngàn Măng Đen đang được du khách đón nhận rất tích cực. Hoạt động này góp phần quảng bá vẻ đẹp nguyên sơ, trong lành của địa phương, đồng thời mang đến trải nghiệm thư thái, phù hợp cho những ngày đầu năm mới.

tp-4202.jpg
Các em nhỏ được giới thiệu về ngựa và cách cưỡi ngựa.
tp-4210.jpg
Du khách lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp.

Từ một sản phẩm còn khá mới mẻ, cưỡi ngựa giữa rừng già Măng Đen đang dần khẳng định sức hút, mở ra hướng đi khác biệt cho du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn với thiên nhiên.

Nguyễn Ngọc
