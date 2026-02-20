Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPHCM:

Hôm nay sân bay Tân Sơn Nhất 'căng' nhất dịp Tết

TPO - Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón hơn 170.000 lượt hành khách với 1.037 chuyến bay cất - hạ cánh trong mùng 4 Tết, mức cao nhất kể từ đầu mùa cao điểm Tết đến nay.

Ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bước vào giai đoạn cao điểm căng thẳng nhất kể từ đầu kỳ nghỉ lễ khi dự kiến đón hơn 170.000 lượt hành khách, mức cao nhất tính từ đầu mùa Tết đến nay.

Theo Trung tâm Điều hành sân bay, trong ngày có tổng cộng 1.037 chuyến bay cất - hạ cánh. Tổng sản lượng hành khách đạt hơn 170.000 lượt, trong đó lượng khách đến chiếm tỷ trọng lớn với gần 100.000 người, còn khách đi đạt khoảng 70.000 người.

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón hơn 170.000 lượt khách trong ngày mùng 4 Tết.

Áp lực khai thác tập trung chủ yếu ở chiều đến khi hành khách từ các tỉnh, thành phía Bắc và miền Trung trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết để chuẩn bị cho công việc và học tập. Ở chiều ngược lại, hơn 70.000 lượt khách rời thành phố, trong đó có nhiều du khách quốc tế bắt đầu hành trình tham quan Việt Nam đầu Xuân.

Xét theo thị trường, khách quốc nội tiếp tục chiếm ưu thế. Cụ thể, khách nội địa đến đạt 70.714 lượt, khách nội địa đi đạt 40.982 lượt. Đối với thị trường quốc tế, có 29.921 lượt khách xuất cảnh và 29.181 lượt khách nhập cảnh, duy trì đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ các năm trước.

Nhà ga T3 tiếp tục phát huy vai trò “chia lửa” cho nhà ga quốc nội T1 khi khai thác 459 chuyến bay, phục vụ gần 67.000 lượt hành khách. Trong khi đó, Nhà ga quốc tế T2 vận hành gần như hết công suất với hơn 300 chuyến bay, đón và tiễn xấp xỉ 60.000 lượt khách xuất nhập cảnh.

Trước áp lực khai thác ở mức rất lớn, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ phân luồng từ xa, tăng cường nhân sự tại các điểm có nguy cơ ùn ứ để giúp hành khách di chuyển thuận lợi.

Trước đó, đơn vị này dự báo trong giai đoạn Tết Bính Ngọ (14/2-22/2), trung bình mỗi ngày sân bay phục vụ khoảng 145.000 lượt khách, tăng khoảng 20% so với ngày thường (khoảng 120.000 khách/ngày).

Về sản lượng khai thác, trung bình mỗi ngày có khoảng 940 chuyến bay, tăng khoảng 25% so với lịch bay thông thường. Hai ngày cao điểm sau Tết (22 và 23/2) có thể lên tới 1.025 chuyến/ngày; riêng lượng khách trong các ngày 21 và 22/2 được dự báo vượt 165.000 lượt/ngày.

Như vậy, con số hơn 170.000 lượt hành khách trong ngày 20/2 đã vượt mức trung bình dự kiến. Những ngày cuối kỳ nghỉ, khi người dân tiếp tục quay lại TPHCM và khu vực Đông Nam bộ làm việc, sản lượng khai thác tại Tân Sơn Nhất có thể vẫn tăng cao.

Anh Nhàn
