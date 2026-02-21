Phi công kể về cuộc gọi nhỡ ở xứ người và Tết cuối cùng của mẹ

TPO - Anh Nguyễn Thanh Tùng - cơ phó Airbus A350 của Vietnam Airlines - tâm sự, đằng sau sự bản lĩnh của anh hôm nay là ký ức day dứt về cái Tết xa nhà đầu tiên năm 20 tuổi. Năm đó, anh thực hiện chuyến bay đi Sydney, Australia vào ngày 29 Tết.

Ăn Tết trên trời

Anh Nguyễn Thanh Tùng - cơ phó Airbus A350 kiêm Bí thư Đoàn Thanh niên Đoàn bay 919 - đã có hơn 12 năm gắn bó với Vietnam Airlines. Đối với chàng phi công 9x này, những chuyến bay xuyên Tết hay khoảnh khắc đón giao thừa giữa không trung đã trở thành một phần không thể thiếu của nghề nghiệp.

Hành trình chinh phục bầu trời của Thanh Tùng bắt đầu từ khi anh còn là sinh viên năm nhất. Bị cuốn hút bởi những chuyến đi, anh quyết định bảo lưu kết quả đại học để làm tiếp viên hàng không suốt 5 năm, trước khi hiện thực hóa giấc mơ làm chủ buồng lái. Đến nay, với gần 7 năm kinh nghiệm và hơn 3.600 giờ bay tích lũy trên các dòng A321, A350, Thanh Tùng thường xuyên có những chuyến bay ngày Tết.

"Chúng tôi đi nhiều nơi, gặp nhiều người, nhưng lại thường xuyên vắng mặt ở nơi quen thuộc nhất là nhà," Thanh Tùng chia sẻ.

Cơ phó A350 Nguyễn Thanh Tùng cùng cậu con trai nhỏ. Ảnh: VNA.

Tuy nhiên, Tết ở độ cao 10.000 m (độ cao hành trình trung bình của các loại máy bay A321, A350 thường dao động ở khoảng 9.000 - 12.000 m) cũng có những dư vị rất riêng. Nếu ở mặt đất là sự sum họp gia đình, thì trên máy bay là sự gắn kết của những người đồng nghiệp và cả những hành khách xa lạ cùng chung nỗi nhớ nhà.

Có những giao thừa, tổ bay cùng chia nhau chiếc bánh chưng, gửi nhau lời chúc mừng năm mới. Có lần, Thanh Tùng cùng cơ trưởng và tiếp viên trưởng còn tổ chức đếm ngược (countdown) đón năm mới theo giờ Việt Nam ngay trên khoang khách, tạo nên kỷ niệm khó quên cho cả chuyến bay.

Dù vậy, cảm xúc cá nhân luôn phải xếp sau an toàn bay. "Phía trước buồng lái, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là đưa hành khách trở về đoàn tụ an toàn," Thanh Tùng khẳng định.

Cuộc gọi nhỡ và cái Tết cuối cùng của mẹ

Cơ phó Airbus A350 của Vietnam Airlines tâm sự, đằng sau sự bản lĩnh của anh hôm nay là ký ức day dứt về cái Tết xa nhà đầu tiên năm 20 tuổi. Năm đó, anh thực hiện chuyến bay đi Sydney (Australia) vào ngày 29 Tết.

Lần đầu đón năm mới ở nước ngoài cùng bạn bè, chàng trai trẻ vô cùng thích thú với không khí lễ hội. Tuy nhiên, do lệch múi giờ, khi tiệc tàn, Thanh Tùng mới phát hiện cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Khi gọi lại, anh hào hứng kể về niềm vui nơi đất khách, nhưng đáp lại là giọng nói nghẹn ngào của mẹ: "Tết năm nay nhà vắng con, mẹ nhớ con lắm".

Anh Tùng đón Tết bên gia đình nhỏ. Ảnh: VNA.

"Kết thúc cuộc gọi, nỗi nhớ nhà trào lên và nước mắt tôi cứ thế rơi. Đó là cái Tết cuối cùng tôi còn có mẹ, nhưng lại chẳng thể ở bên bà," anh Thanh Tùng xúc động nhớ lại. Ký ức buồn ấy đã trở thành bài học lớn giúp anh trưởng thành và trân trọng hơn giá trị của gia đình.

Hậu phương vững chắc, tiền tuyến mới vững vàng

Hiện tại, vừa là một cơ phó, vừa đảm nhận vai trò thủ lĩnh Đoàn thanh niên, áp lực trong những ngày cao điểm Tết với Thanh Tùng là rất lớn. Anh coi đây là cơ hội rèn luyện bản thân, nhìn vào sự nỗ lực của các anh chị lãnh đạo để làm động lực phấn đấu.

Là một người chồng, người cha của hai con nhỏ, mỗi khi nhận lịch bay Tết, anh luôn tâm niệm phải chuẩn bị chu toàn cho gia đình trước khi lên đường. Với anh, "hậu phương vững chắc thì tiền tuyến mới vững vàng". Chỉ khi vợ con đã yên tâm đón Tết, anh mới có thể toàn tâm toàn ý cho những chuyến bay an toàn...