Chuyến bay vận chuyển mô tạng cứu sống 3 bệnh nhân nguy kịch

Theo Vietnam Airlines, chiều 10/9, chuyến bay VN168 từ Đà Nẵng ra Hà Nội đã đưa hai bác sĩ chuyên khoa từ Bệnh viện Trung ương Huế đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để kịp thời hỗ trợ ca lấy tạng từ người hiến. Ngay sau đó, một ca ghép thận khẩn cấp đã được đội ngũ y bác sĩ tiến hành nhanh chóng, trao cơ hội bình phục sức khỏe cho một bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Tiếp nối chuỗi hành trình hồi sinh, lá gan của người hiến đã được vận chuyển khẩn trương đến Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội, để ghép cho bệnh nhân thứ hai đang mang theo hy vọng sống mong manh.

Chuyến bay VN168 từ Đà Nẵng ra Hà Nội đã đưa hai bác sĩ chuyên khoa từ Bệnh viện Trung ương Huế đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để kịp thời hỗ trợ ca lấy tạng từ người hiến. Ảnh: VNA.

Món quà quý giá nhất từ người hiến là trái tim đã cùng đoàn bác sĩ quay trở về Huế trên chuyến bay VN1545 khởi hành lúc 16h50 cùng ngày. Sự phối hợp nhịp nhàng này đã đảm bảo trái tim được kịp thời ghép cho bệnh nhân thứ ba, người đang từng phút từng giây chờ đợi cơ hội được sống tiếp.

Để những kỳ tích nêu trên có thể thành hiện thực, ngay khi nhận được yêu cầu khẩn cấp từ Bệnh viện Trung ương Huế, Vietnam Airlines đã lập tức kích hoạt quy trình phục vụ đặc biệt. Mọi khâu đều được ưu tiên tối đa và thực hiện khẩn trương, từ việc bố trí ưu tiên xếp chỗ, xuất vé cho đoàn bác sĩ bay ra Hà Nội và quay ngược lại Huế trong cùng ngày, cho đến các thủ tục sân bay, kiểm tra an ninh và lên máy bay.

Đoàn y tế được bố trí chỗ ngồi gần cửa ra vào, và thùng vận chuyển tạng được sắp xếp đặt trên ghế riêng, đảm bảo thuận tiện di chuyển, hỗ trợ rời sân đỗ và thủ tục soi chiếu an ninh nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

Đại diện hãng hãng hàng không quốc gia cho hay, điểm mấu chốt của những chuyến bay này nằm ở thời gian bảo quản mô tạng cực kỳ nghiêm ngặt. Đặc biệt, đối với trái tim, giới hạn bảo quản tối đa chỉ là 6 tiếng kể từ khi lấy ra đến khi ghép. Điều này đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và chính xác tuyệt đối trong mọi khâu thực hiện. Ngay khi máy bay hạ cánh tại Huế, đội ngũ y tế đã được hỗ trợ di chuyển nhanh nhất đến Bệnh viện Trung ương Huế để thực hiện ca ghép ngay lập tức cho bệnh nhân.

Thùng vận chuyển tạng được sắp xếp đặt trên ghế riêng, đảm bảo thuận tiện di chuyển trên máy bay Vietnam Airlines. Ảnh: VNA.

Kể từ năm 2018, Vietnam Airlines đã không ngừng đồng hành cùng Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và nhiều bệnh viện trên cả nước, thực hiện hàng chục hành trình vận chuyển mô tạng. Mỗi chuyến bay không chỉ đơn thuần là vấn đề kỹ thuật và tốc độ, mà còn là một sứ mệnh nhân đạo cao cả, nơi lòng trắc ẩn, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm được lan tỏa mạnh mẽ.

Vietnam Airlines khẳng định sẽ tiếp tục sát cánh trên những hành trình hồi sinh sự sống - nơi từng khoảnh khắc được tính bằng nhịp tim, và từng nhịp tim là một kỳ tích của lòng nhân ái.