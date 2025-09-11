Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Chuyến bay vận chuyển mô tạng cứu sống 3 bệnh nhân nguy kịch

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vietnam Airlines vừa thực hiện thành công những chuyến bay đặc biệt vận chuyển mô tạng, mang lại cơ hội sống cho ba bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Theo Vietnam Airlines, chiều 10/9, chuyến bay VN168 từ Đà Nẵng ra Hà Nội đã đưa hai bác sĩ chuyên khoa từ Bệnh viện Trung ương Huế đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để kịp thời hỗ trợ ca lấy tạng từ người hiến. Ngay sau đó, một ca ghép thận khẩn cấp đã được đội ngũ y bác sĩ tiến hành nhanh chóng, trao cơ hội bình phục sức khỏe cho một bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Tiếp nối chuỗi hành trình hồi sinh, lá gan của người hiến đã được vận chuyển khẩn trương đến Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội, để ghép cho bệnh nhân thứ hai đang mang theo hy vọng sống mong manh.

doan-bac-si-bv-tw-hue-truoc-khi-len-chuyen-bay-vn168-tu-da-nang-ra-ha-noipeg-5199.jpg
Chuyến bay VN168 từ Đà Nẵng ra Hà Nội đã đưa hai bác sĩ chuyên khoa từ Bệnh viện Trung ương Huế đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để kịp thời hỗ trợ ca lấy tạng từ người hiến. Ảnh: VNA.

Món quà quý giá nhất từ người hiến là trái tim đã cùng đoàn bác sĩ quay trở về Huế trên chuyến bay VN1545 khởi hành lúc 16h50 cùng ngày. Sự phối hợp nhịp nhàng này đã đảm bảo trái tim được kịp thời ghép cho bệnh nhân thứ ba, người đang từng phút từng giây chờ đợi cơ hội được sống tiếp.

Để những kỳ tích nêu trên có thể thành hiện thực, ngay khi nhận được yêu cầu khẩn cấp từ Bệnh viện Trung ương Huế, Vietnam Airlines đã lập tức kích hoạt quy trình phục vụ đặc biệt. Mọi khâu đều được ưu tiên tối đa và thực hiện khẩn trương, từ việc bố trí ưu tiên xếp chỗ, xuất vé cho đoàn bác sĩ bay ra Hà Nội và quay ngược lại Huế trong cùng ngày, cho đến các thủ tục sân bay, kiểm tra an ninh và lên máy bay.

Đoàn y tế được bố trí chỗ ngồi gần cửa ra vào, và thùng vận chuyển tạng được sắp xếp đặt trên ghế riêng, đảm bảo thuận tiện di chuyển, hỗ trợ rời sân đỗ và thủ tục soi chiếu an ninh nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

Đại diện hãng hãng hàng không quốc gia cho hay, điểm mấu chốt của những chuyến bay này nằm ở thời gian bảo quản mô tạng cực kỳ nghiêm ngặt. Đặc biệt, đối với trái tim, giới hạn bảo quản tối đa chỉ là 6 tiếng kể từ khi lấy ra đến khi ghép. Điều này đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và chính xác tuyệt đối trong mọi khâu thực hiện. Ngay khi máy bay hạ cánh tại Huế, đội ngũ y tế đã được hỗ trợ di chuyển nhanh nhất đến Bệnh viện Trung ương Huế để thực hiện ca ghép ngay lập tức cho bệnh nhân.

hop-dung-tang-duoc-bo-tri-ghe-rieng-tren-chuyen-bay.jpg
Thùng vận chuyển tạng được sắp xếp đặt trên ghế riêng, đảm bảo thuận tiện di chuyển trên máy bay Vietnam Airlines. Ảnh: VNA.

Kể từ năm 2018, Vietnam Airlines đã không ngừng đồng hành cùng Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và nhiều bệnh viện trên cả nước, thực hiện hàng chục hành trình vận chuyển mô tạng. Mỗi chuyến bay không chỉ đơn thuần là vấn đề kỹ thuật và tốc độ, mà còn là một sứ mệnh nhân đạo cao cả, nơi lòng trắc ẩn, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm được lan tỏa mạnh mẽ.

Vietnam Airlines khẳng định sẽ tiếp tục sát cánh trên những hành trình hồi sinh sự sống - nơi từng khoảnh khắc được tính bằng nhịp tim, và từng nhịp tim là một kỳ tích của lòng nhân ái.

Lộc Liên
#Vietnam Airlines #cứu người #mô tạng #hành trình từ trái tim #chuyến bay VN168 #ca lấy tạng

Xem thêm

Cùng chuyên mục